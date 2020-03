El vídeo de Bill Gates prediciendo la pandemia del coronavirus, rescatado por 'El intermedio'

'El intermedio' emitió el pasado miércoles 26 de marzo otra de sus entregas "desde el sofá", realizada en los hogares de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Y, cómo no, uno de los temas que se abordaron fue el coronavirus. La periodista explicó que los recortes en sanidad de años anteriores en España han terminado haciendo mella en la complicada gestión de la enfermedad y dio paso a un vídeo de Bill Gates de 2015 en el que hizo una sorprendente predicción de una pandemia similar a la actual.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming, en 'El intermedio desde el sofá'

"Si algo va a matar a diez millones de personas en las próximas décadas será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios", señaló el fundador de Microsoft en una charla TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño). Al igual que otras figuras públicas de renombre, Gates advirtió del peligro de invertir más en Defensa que en otras partidas presupuestarias. "Se han invertido ingentes cantidades de dinero en disuasivos nucleares, pero en cambio, muy poco en sistemas para evitar epidemias. No estamos preparados para la próxima", explicó el informático y, al parecer, razón no le faltaba.

La presentadora del programa de laSexta también declaró que otras voces cualificadas insisten en que la situación actual puede repetirse en un futuro. Una de ellas es la del biólogo español Adolfo García Sastre, que afirma en una entrevista de El País que es necesario tomar medidas de cara a lo que está por llegar: "Lo importante es establecer el presupuesto para frenar la próxima epidemia. Los gobiernos deben invertir contra las pandemias lo mismo que gastan en Defensa. Porque es más probable que nos afecte más una pandemia que una guerra".

El Gran Wyoming responde a Vox

'El intermedio' también hizo eco de las últimas declaraciones de Vox, que exige que, mientras dure el estado de alarma, se retire la sanidad gratuita a los inmigrantes que no sean residentes. "Se han vuelto a superar. Proponen dejar al margen a un sector de personas que vive con nosotros. ¿Qué es un país?, ¿su himno?, ¿su bandera? No. Un país es su gente. Por eso, debemos caminar todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Eso es el verdadero patriotismo y solo así venceremos al coronavirus", reflexionó El Gran Wyoming, enviando un contundente mensaje al partido verde.