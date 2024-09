'El intermedio', la víctima colateral del duelo entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'

Por Alejandro Rodera |

El constante tira y afloja entre 'La revuelta' y 'El hormiguero' ha acrecentado el consumo televisivo en el access, la franja que ha desterrado al prime time y se ha alzado como segmento de máxima competencia. Durante las dos últimas semanas, ambos contenidos se han mantenido por encima de los dos millones de espectadores, generando un disputado choque que, lejos de perjudicarles, les ha consolidado como lo más visto de cada jornada. Sin embargo, este sobresaliente rendimiento tiene un reverso negativo.

Sandra Sabatés en 'El intermedio'

Antes del inicio de la temporada televisiva,, pero no solo en lo respectivo a La 1, que sustituiría ' 4 estrellas ' por la sucesora de ' La resistencia ', sino. Asimismo, Cuatro y laSexta tenían ante sí el reto de no desfallecer con dos contenidos tan afianzados como ' First Dates ' y ' El intermedio '.

Consciente de la dificultad de abrirse paso en un horario tan competido, Telecinco tomó la decisión de estrenar 'Babylon Show' el lunes 26 de agosto, es decir, una semana antes del regreso de 'El hormiguero'. Aun así, la novedad de Mediaset, que arrancó con un correcto 10,1%, no tardó en desinflarse, llegando a ser superada por las reposiciones del programa de Pablo Motos. Después, con el inicio de la temporada de 'El hormiguero', que llegó de la mano de las nuevas entregas de 'El intermedio' y 'First Dates' el 2 de septiembre, 'Babylon Show' se precipitó a un 4,1%; y la irrupción de 'La revuelta' el 9 de septiembre fue el golpe de gracia que condujo a su cancelación tan solo dos días después.

Desde entonces, Telecinco se ha entregado a 'Gran Hermano' para remontar esas cifras, aunque no ha sido la única que se ha visto sacudida por la dicotomía entre Motos y David Broncano. De hecho, ni siquiera ha sido la cadena que más público ha perdido en el access, ya que laSexta ha sufrido un varapalo mayor, como vamos a analizar de aquí en adelante comparando las cifras de las primeras semanas de la anterior temporada con las de la presente.

Cristina Gallego y Dani Mateo en 'El intermedio'

Dos arranques dispares

El programa presentado por El Gran Wyoming volvía el 2 de septiembre con su decimonovena temporada, tras haber alcanzado la mayoría de edad en el curso previo, durante el que promedió un 7,5% de share al rondar el millón de espectadores. Con ese desempeño ascendía +0,6 puntos con respecto a la temporada 2022-2023. Así pues, demostraba una tendencia ascendente, la cual se ha truncado tras volver de sus últimas vacaciones estivales.

Tres primeras semanas de 'El intermedio' (2023-2024) Fechas Horario Espectadores Share 04/09/2023-08/09/2023 21:40-22:52 921.000 7,7% 11/09/2023-15/09/2023 21:44-23:00 952.000 7,5% 18/09/2023-22/09/2023 21:42-22:53 925.000 7,2% Media 21:42-22:55 933.000 7,4%

Como se aprecia en la tabla sobre este párrafo, las tres primeras semanas de la temporada 2023-2024, marcadas por los movimientos políticos tras las elecciones generales, arrojaron un promedio del 7,4% del share tras sufrir un progresivo descenso, de un 7,7% a un 7,5% y a un 7,2%, fruto del incremento del consumo televisivo en general, como denota la oscilación en el número de espectadores. En cualquier caso, las variaciones no alteraron la estabilidad del formato, que dejó entrever en ese lapso el 7,5% con el que cerraría el curso.

Un año después, la situación es bastante diferente. Durante la primera semana de su nueva temporada, 'El intermedio' ya sufre un descenso de -0,9 puntos con respecto al mismo plazo del año anterior. En ese intervalo, en el que amasa un 6,8%, supera a 'Babylon Show' todos los días menos el jueves 5 de septiembre, pero cae frente a 'First Dates' y 'El hormiguero'. También bate a '4 estrellas' el martes 3 y el miércoles 4, aunque no corre la misma suerte contra las otras ofertas de La 1: el 'Grand Prix' y, sobre todo, el Serbia-España de la Nations League, que le aboca a un 5% el jueves 5.

Tres primeras semanas de 'El intermedio' (2024-2025) Fechas Horario Espectadores Share 02/09/2024-06/09/2024 21:42-22:52 780.000 6,8% 09/09/2024-13/09/2024 21:40-22:56 660.000 5,2% 16/09/2024-20/09/2024 21:40-22:57 665.000 5,2% Media 21:40-22:55 700.000 5,7%

Tras esa primera semana, La 1 le entrega las llaves del access a 'La revuelta' y, como refleja la segunda tabla, el golpe a laSexta es inmediato. Entre el 9 y el 13 de septiembre, los cuatro primeros días de coincidencia con Broncano, 'El intermedio' se deja -1,6 puntos al caer a un 5,2% de media. De este modo, pasa de 780.000 a 660.000 televidentes y, pese a que esa cifra sube a 665.000 entre el 16 y el 20 de septiembre, su share se mantiene inmutable en un 5,2%. En comparación con la temporada anterior, la segunda semana sufre una bajada de -2,3 puntos y la tercera, de -2 puntos.

A lo largo de esas dos semanas, 'First Dates' vuelve a imponerse a 'El intermedio' de manera consistente, con la única excepción del miércoles 18 de septiembre, cuando el formato del dial verde anota un 5,9% frente al 5,8% del dating show. Por su parte, 'El hormiguero' y 'La revuelta' compiten en otra liga, mientras que Telecinco no le planta cara a 'El intermedio' con las tres últimas entregas de 'Babylon Show', pero sí con el 'Express' y el 'Última hora' de 'Gran Hermano', que se imponen en todos sus choques.

La principal víctima en coincidencia

Si las cifras semanales de 'El intermedio' ya evidencian el descenso de un año a otro, su comparativa con el resto de cadenas generalistas en franja de coincidencia (21:40-22:55) subraya ese declive con mayor claridad. Durante las tres primeras semanas, laSexta pasa de un 7,4% a un 5,7%, sufriendo la mayor bajada de la tabla al perder -1,7 puntos. La otra gran perjudicada es Telecinco (-1,5 puntos), que sigue por debajo de laSexta por un décima, mientras que Cuatro baja -0,9 puntos. A su vez, el buque insignia de Atresmedia, Antena 3, experimenta una subida de +0,9 puntos, y La 1 (+4,9 puntos) y La 2 (+0,3 puntos) también tienen saldo positivo.

Coincidencia de 'El intermedio' en sus tres primeras semanas Cadena 2023-2024 2024-2025 Diferencia laSexta 7,4% 5,7% -1,7 puntos La 1 10,5% 15,4% +4,9 puntos La 2 2,3% 2,6% +0,3 puntos Antena 3 16,5% 17,4% +0,9 puntos Cuatro 7,9% 7% -0,9 puntos Telecinco 7,1% 5,6% -1,5 puntos

La gran disrupción en ese baile de datos es sin duda el enorme salto de La 1, cimentado principalmente sobre la llegada de Broncano. Tanto es así que, si acotamos la comparativa a las dos últimas semanas, en las que ven la luz los ocho primeros primeros programas de 'La revuelta', La 1 pasa a un 17,8%. En cambio, laSexta cae a un 5,3% en su estricta coincidencia con el formato de Encofrados Encofrasa y El Terrat (The Mediapro Studio), con el que comparte toda la franja e incluso compañía de producción, ya que 'El intermedio' tiene detrás a Globomedia (The Mediapro Studio).

Se trata, por tanto, de un enfrentamiento fraticida en el que la víctima está siendo la propuesta más veterana, que, sin aspiraciones a competir en el estrato de 'La revuelta' y 'El hormiguero', se ha visto profundamente afectada por ese duelo. Aun así, es precisamente su longevidad la virtud que no hace temer por su futuro, ya que, pese a estar por debajo de la media de laSexta (6,2%), 'El intermedio' sigue siendo un pilar fundamental de su programación, aunque tiene ante sí una de las temporadas más duras de su historia.