'La revuelta' sorprendía a su audiencia la noche del lunes 23 de septiembre con la visita internacional del actor Norman Reedus, con motivo del próximo estreno de la segunda temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. El programa emitía así una más que curiosa entrevista de David Broncano al estadounidense, en la que se acabó "colando" de forma tan inesperada como sorprende el propio Kiko Matamoros, colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Kiko Matamoros se "cuela" en plena entrevista de Norman Reedus en 'La revuelta'

"¿Has tenido alguna pelea en España?", planteó Broncano en un momento de la entrevista. "No, ¿por qué?", planteó el invitado, a quien el presentador tranquilizó para señalar que podría haber tenido alguna pelea "divertida" o "entre colegas". "No, todo el mundo es muy simpático aquí", aseguró Reedus. En ese momento, Broncano se dirigió a su compañero Miguel Campos, detrás de cámaras:

La imagen de Matamoros en aquel 'Deluxe' de 2020, donde apareció recién operado, se mostró entonces en pantalla, en medio de las risas de los presentes. Una fotografía nada nueva para los seguidores de 'La resistencia', puesto que ya ha sido utilizada como recurso cómico en otras ocasiones. "Es como una celebridad aquí España", explicó Broncano a su invitado, tras lo cual incluso confesó que el actual colaborador de 'Ni que fuéramos shhh' le recordaba a uno de los zombis de 'The Walking Dead', concretamente uno que aparecía en un pozo, el cual de hecho era "mi zombi favorito".

"Me voy a disculpar"

No obstante, en cuanto le mostraron la foto de dicho zombi segundos después, el propio Broncano se arrepintió de la comparación: "Ahora que lo veo, me parece hasta ofensivo para Kiko Matamoros, la verdad". "Me voy a disculpar con él, porque ha estado en el programa", le explicó el presentador a Reedus, en inglés. El jienense procedió entonces a dedicarle un "lo siento" al colaborador, puesto que "no recordaba que el zombi era así".

Jajajaja Me gustaría volver algún día, para descansar de las Campos. ???? https://t.co/Kq0hmCYvBo — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) September 23, 2024

"Pensaba que me estabas preparando para mi primera pelea en España", bromeó su invitado, quien se mostró de acuerdo con Broncano cuando este señalo que "realmente no quieres pelear con Kiko Matamoros", puesto que "se pelea a diario". Una curiosa mención del colaborador de 'Ni que fuéramos shhh' que, una vez más, el aludido se tomó con humor en redes, retuiteando las referencias a lo ocurrido e incluso manifestando que "me gustaría volver algún día" al programa de Broncano "para descansar de las Campos".