El inesperado invitado de Hollywood de 'La revuelta' para competir con Johnny Depp en 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

El lunes 23 de septiembre, 'El hormiguero' recibió su primera visita internacional de la temporada: los actores Johnny Depp y Ricardo Scamarcio. El estadounidense, de hecho, piscaba por primera vez el plató del programa de Pablo Motos, quien anunció su visita una semana antes. Un invitado estelar que, de forma inesperada, tuvo respuesta en 'La revuelta', donde David Broncano recibió al actor estadounidense Norman Reedus.

Norman Reedus y David Broncano en 'La revuelta'

, confesó Broncano, al arrancar el programa, recordando el día en el que contó con hasta cuatro invitados en el mismo programa, hacía tan solo una semana. "Otra vez hay varios", confirmó el presentador, para alegría de los presentes en el teatro., bromeó Ricardo Castella , a quien se sumó Grison para comentar con ironía que "va a venir Johnny 'Di' aquí".

"Bueno, a ver, ha sido casualidad", aseguró Broncano, antes de adelantar que "viene, que yo no me lo esperaba, ha pasado hace un rato, un actor de Hollywood por primera vez en la historia". Tiempo después, Broncano procedió a recibir al misterioso invitado: "Estoy contento, primera vez que viene un actor directamente desde Estados Unidos, protagonista de una de las mejores series que ha habido en la historia". "Él sabrá de qué va esto, ¿no?", planteó el presentador, a quien Castella replicó que "no, por eso ha venido", tras lo cual Broncano recibió a Reedus, actor de 'The Walking Dead', en medio de la euforia del público.

"Le están lanzando mierda al otro programa"

La alegría de los presentes también se contagió entre los espectadores del programa, que enseguida alzaron el nombre del actor a lo más comentado de la red social X al comentar los momentos más surrealistas. "Me han dicho que es el programa número uno", comentó Reedus, tras desear "buena suerte" a Broncano cuando este explicó que estaría traduciendo la entrevista tanto para él como para la audiencia. Un comentario por parte del invitado que despertó algún que otro grito entre el publico que el presentador se apresuró a atajar y a explicar al actor.

Broncano atraca a Norman Reedus.



No sé cómo ha conseguido que le traigan regalos a diario, como ofrenda. Y si no lo hacen los invitados, es que les roba. @wwwbigbaldhead pic.twitter.com/jR5NW3Ew4d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

La cara de Norman ???????? pic.twitter.com/Qp3TdBm5zW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

Invitar a Norman Reedus para sacarle diez pavos sin que entienda una mierda de lo que está pasando. Me cuesta entender quién dice conscientemente "Nah, mejor El Hormiguero". https://t.co/5xyh0Co9fr — Randy Meeks (@randymeeks) September 23, 2024

Lo de la señora Vicenta de 75 años comentando su vida sexual con Norman Reedus el protagonista de The Walking Dead no lo vi venir, seguro que él tampoco ???? #larevuelta#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/mhkLxMfa80 — Maika ? (@maika_rguez) September 23, 2024

He sufrido mucho viendo la entrevista a Norman Reedus en La Revuelta, pero a la vez me alegro muchísimo de no habérmela perdido. Es que no paraba de pensar en cómo se estaría viviendo desde la perspectiva de Norman, y estaba flipando de lo absurdo de todo. — Luicántropo (@Luicantropo) September 23, 2024

Norman Reedus dándole al bombo en @LaRevuelta_TVE. Algo que jamás creí que necesitase ver.#LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/NRpbqqIuuX — María de la A (@xLucesDeBohemia) September 23, 2024

Lo de Norman Reedus en #LaRevuelta tocando el bombo, queriéndose llevar la bici, dando un mensaje para que la gente avise de los paluegos, diciendo que tiene relaciones sexuales consigo mismo 3 veces al día, pegando a Broncano con el peluche y después robándolo qué cojones es? pic.twitter.com/dszSnstfNs — demel (@DemelMB) September 23, 2024

Norman Reedus durante la entrevista de la revuelta pic.twitter.com/TmHgVao5A2 — palmer ???????????? (@manupalmer) September 23, 2024

¿Pero qué coño hace Daryl (Norman Reedus) dándole a un bombo en TVE?#LaRevuelta pic.twitter.com/oVoctEQ32X — Manu DH?????????? (@manudh1994) September 23, 2024

Broncano va a dejar traumatizado a Norman Reedus esto es épico — Esther ??????????? (@EstherMinator99) September 23, 2024

Broncano: un fuerte aplauso para Norman Reedus



Yo: seguro que es un panoli disfrazado de Norman Reedus



La Revuelta: https://t.co/l36UbW5hIS — Señorita Tanzanita? (@Srta_Tanzanita) September 23, 2024

"Le están lanzando mierda al otro programa, pero aquí somos gente amigable", confesó Broncano, ante los comentarios de algunos de los presentes sobre 'El hormiguero', como antesala a una entrevista que arrancó con el jienense "robando" dinero a su invitado, que incluyó la visita de un motorista sobre una moto de trial y que dejó perplejo a Reedus, quien no tuvo reparos en responder a la pregunta del sexo pero esquivó dar una cifra sobre el dinero que tiene en el banco. "Es el programa más raro en el que he estado", llegó a confesar el invitado, con humor, en un momento de la entrevista.