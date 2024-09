Por Alejandro Burrueco Marín |

Ahora que 'La revuelta' es prácticamente un éxito consolidado, a muchos de los espectadores que forman parte de su audiencia podría llamarles la atención vivir el programa desde Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. De hecho, en cada programa Sergio Bezos elige a dos personas del público que se convierten prácticamente en colaboradores, por lo que la experiencia es más inmersiva si cabe. Al igual que en 'La resistencia', el programa de David Broncano en TVE tiene abierto en la web de El Terrat, su productora, un formulario para asistir como público.

Una chica del público calcula la temperatura de Broncano en 'La revuelta'

, aunque recuerdan con su habitual humor que "no es un after" y que, por respeto a todos los asistentes y el buen funcionamiento de la grabación". Además, se pueden elegir hasta dos días de las dos semanas siguientes, el máximo de antelación con el que trabajan, cuya disponibilidad se actualiza de manera automática. Eso sí,

El programa se pondrá en contacto con los solicitantes vía e-mail para confirmar y gestionar la petición, para lo que recomiendan no utilizar correos corporativos o vinculados a Yahoo!, por posibles fallos del sistema. "No seas acaparadora y deja que otras personas vengan a conocer a esta purria", bromean desde el formulario tratando de limitar que no se hagan varias solicitudes, ya que "el aforo del teatro es limitado y la demanda para venir es muy alta".

¿A qué hora se graba 'La revuelta'?

El público debe acudir a partir de las 15:00 horas al Teatro Príncipe Gran Vía, que está ubicado en la Calle Tres Cruces 8 de Madrid, a escasos metros de la parada de Metro de Gran Vía. Calculan que la grabación suele finalizar sobre las 19:30, pero con la posibilidad de que haya "adelantos o retrasos". El espacio es accesible para usuarios en sillas de ruedas, pero deben comunicarlo para que le puedan explicar el modo de entrada.