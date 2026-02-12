Telecinco emitirá también 'El precio justo' los fines de semana: Así queda la parrilla de sus mañanas

Por Adrián López Carcelén |

A partir del próximo sábado 14 de febrero, las mañanas del fin de semana de Telecinco tendrán un nuevo inquilino. En un intento por levantar las pobres audiencias que la cadena de Fuencarral viene cosechando en esa franja, 'El precio justo' pasará a emitir nuevos programas cada sábado y domingo. A las 12:30 del mediodía, el formato presentado por Carlos Sobera y Tania Medina empezará una etapa coincidiendo con el día de San Valentín. Así, esta nueva estrategia de programación comenzará con un programa especial dedicado al amor.

En esta emisión, el concurso implementará una novedad histórica: se concursará en parejas reales. A lo largo del programa, las flechas de Cupido alcanzarán incluso a Tania Media, que recibirá un mensaje sorpresa de Alejandro Nieto, su pareja. Además, los concursantes podrán multiplicar por dos su premio en el mítico juego del Plinko, con la posibilidad de alcanzar los 10.000 euros. El especial culminará con un escaparate final lleno de premios inspirados en el amor, para que se puedan disfrutar en pareja.

Carlos Sobera y Tania Medina en 'El precio justo'

Pero este no es el único especial que 'El precio justo' ha preparado. Para el martes 17 de febrero, ya en su horario habitual (13:45 - 15:00h), el programa ha realizado una entrega con temática de carnaval. De esta manera, todos los concursantes jugarán disfrazados y lucharán para llevarse algún premio.

8:45h.: 'El gran show'

10:15h.: 'Flash más que coches'

11:20h.: Casados a primera vista

12:30h.: 'El precio justo

13:50h.: 'Vaya fama'

'El precio justo', la nueva esperanza de Telecinco

La cadena de Mediaset está viviendo una de las temporadas más difíciles en audiencia. Tras la reestructuración de la programación diaria por la emisión de 'El precio justo', Telecinco está intentando consolidar el formato para tratar de elevar el share diario. Aún así, entre el lunes 9 y el miércoles 11 de febrero, el formato de Carlos Sobera y Tania Medina ha promediado un 8,2% de media, dato que lo sitúa bastante lejos de los datos que cosecha 'La ruleta de la suerte' en esta franja en Antena 3.

Carlos Sobera, Tania Medina y un concursante en 'El precio justo'

Ahora, Telecinco ha depositado sus esperanzas en este concurso para elevar las audiencias del fin de semana. En las últimas semanas, '¡Vaya fama!' ya sufrió recortes de duración por la emisión de reposiciones de 'El precio justo'. Con estas nuevas entregas, Mediaset pretende que el formato logre hacerse un hueco entre la audiencia, fomentando con ello una subida en el programa de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que se encuentra en una situación crítica.