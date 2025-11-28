Telecinco cancela 'Agárrate al sillón' y recuperará la versión diaria de 'El precio justo'

Por Beatriz Prieto |

En medio de una más que evidente crisis de audiencia en Telecinco, que hace unos días anunció la renovación de 'El diario de Jorge' hasta el mes de julio, la cadena de Mediaset España ha tomado la decisión de poner fin a uno de sus programas de tarde, 'El precio justo', que no seguirá en la parrilla el próximo 2026, al igual que prevé recuperar un concurso del pasado: 'El precio justo'.

Tal y como avanza Poco Pasa TV, Mediaset concluirá las grabaciones del concurso capitaneado por Eugeni Alemany este mismo mes de diciembre. No obstante, 'Agárrate al sillón' no se despedirá de su audiencia hasta el mes de enero del próximo año, una vez termine la emisión de todas las entregas grabadas, poniendo punto final a un recorrido de poco más de medio año, tras su estreno el pasado mes de julio.

Eugeni Alemany con varios concursantes en el plató de 'Agárrate al sillón'

La cancelación de 'Agárrate al sillón' llega apenas unos días después de que se diera a conocer su desaparición de los fines de semana a causa de sus bajos datos. La adaptación del formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place', de hecho, se ha movido entre el 7% y el 9% de share este mes de noviembre, a pesar de introducir novedades en su mecánica el mes pasado.

Carlos Sobera en 'El precio justo'

Vuelve 'El precio justo'

Asimismo,, puesto que dicha apuesta incluso empeoró el mínimo histórico del concurso de Alemany: un 6,4% que marcó a principios de septiembre a pesar de contar con Rafa Castaño como gancho. Por eso, tras firmar un pobre 5,8%, un 5,7% y un 4,9%,, a las 20.00h, sin cambios en sus datos de audiencia.

Ante esta decisión, sin embargo, Telecinco mantiene su apuesta por un concurso, dado que, como también recoge Poco Pasa TV, el equipo de Fremantle está ya trabajando en la preproducción de la versión diaria de 'El precio justo'. El concurso regresaría así a la parrilla de la principal cadena de Mediaset, por ahora sin horario concreto, después de que se emitiera entre abril y junio de 2021, por entonces con Carlos Sobera al frente. Un proyecto que llega en medio de la búsqueda de reemplazos, por parte de Mediaset, para hasta tres de los programas del daytime de su principal cadena, en pos de mejorar su preocupante audiencia.