El regreso de 'El rival más débil' será VIP, con rostros como Leticia Sabater o Alaska, y entregas temáticas

Por Héctor Alabadí |

Tras estar 20 años guardado en un cajón, 'El rival más débil' regresa a la pequeña pantalla de la mano de Mediaset España y Brutal Media ('El paisano'), tal y como avanzamos en exclusiva. El grupo de comunicación continúa apostando por formatos que funcionaron en el pasado, como 'Me resbala', '¡Allá tú!', 'Callejeros', 'F' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', con la intención de reflotar sus índices de audiencias. Aunque, por ahora, no le ha funcionado demasiado bien la nostalgia.

Luján Argüelles, presentadora de 'El rival más débil'

Pero, siguiendo la tendencia de recurrir a famosos con todo tipo de formatos,. Cada uno de los seis programas que han sido grabados cuenta rostros populares relacionados con una profesión que se enfrentarán a los mordaces comentarios de Luján Argüelles , la presentadora que coge el relevo de Nuria González

El concurso centrará sus entregas en cantantes, políticos, deportistas y humoristas, entre otras. Por ejemplo, Alaska, Camela, Ainhoa Arteta y Leticia Sabater serán algunos de los cantantes que formen parte del capítulo más musical de esta temporada para Mediaset España. Mientras que el waterpolista Víctor Gutiérrez y el actor Toni Cantó participan la entrega dedicada a la política. ¿Quién tendrá que enfrentarse a la frase "Eres el rival más débil. Adiós"?

La mecánica

'El rival más débil' es la adaptación española del formato británico 'The Weakest Link', que se emitió en BBC Two y cuenta con versiones en prácticamente todo el mundo. Su principal característica es la figura de un presentador con actitud sarcástica y carente de empatía que se ríe de los errores de los participantes. En este caso, Argüelles se burlará de los fallos de los famosos. El objetivo de los concursantes es acumular la máxima cantidad de dinero con las rondas de preguntas, intentando no caer eliminados. Finalmente, los dos últimos concursantes se enfrentan y uno de ellos se lleva todo el dinero acumulado.