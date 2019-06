'El secreto de Puente Viejo' vive la trágica muerte de uno de sus personajes más queridos

En Puente Viejo parece que la tranquilidad nunca va a llegar a la vida de sus habitantes y prueba de ello es el dramático momento que han vivido todos en los episodios emitidos en esta primera semana de junio en la tarde de Antena 3. ¿La culpable del mismo? Pues la villana más carismática de la ficción: Francisca. Parece que uno de los personajes más míticos ha retomado su faceta de malvada de la forma más maquiavélica posible y es que no ha dudado en acabar con la vida de una de sus enemigas. Lo ha hecho dentro de una venganza que, tal y como ha avisado ya, no ha hecho más que empezar.

Trágico momento en 'El secreto de Puente Viejo'

Adela e Irene se encontraban viajando camino a la Puebla en su automóvil cuando sufrieron un inesperado y trágico accidente que hizo que una de ellas perdiese la vida. Posiblemente, ninguna de las dos se imaginaba que alguien había manipulado los frenos del vehículo por orden de Francisca para acabar con su vida. Este cruel sabotaje provocó que ambas acabasen estrellándose en mitad del monte y Adela Arellano muriese al instante al no poder resistir las consecuencias del gran golpe. En ese momento la venganza de Francisca se cobraba la primera víctima.

Minutos después del trágico momento, Carmelo y Severo llegaron al lugar del accidente y allí se encontraron a Adela muerta pero no había rastro de Irene. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Quién se la ha llevado? ¿Ha sobrevivido entonces al accidente? Muchos eran los interrogantes abiertos y solo una certeza: Adela estaba muerta. Al comprobarlo, la vida de Carmelo se derrumbó y es que uno de los personajes más queridos de 'El secreto de Puente Viejo' veía como el gran amor de su vida iba a desaparecer para siempre.

El inesperado culpable es...

Roto de dolor y ante su cuerpo sin vida, tras recordar sus mejores momentos juntos, este no dudó en prometerle que iba a vengar su muerte; iba a terminar encontrando a los culpables tarde o temprano. Lo que no imaginaba es que el culpable lo tiene muy cerca y es que fue Fernando Mesía el encargado de cortar los frenos. Pese a que Mauricio había sido encargado por Francisco de realizar esa misión, el hombre no logró atreverse a última hora, sin saber que Mesía sí iba a hacerlo después. ¿Terminará siendo entonces descubierto este? ¿Carmelo le hará pagar su muerte?