'Supervivientes 2020': Elena Rodríguez se enfrenta a Rocío Flores y revela lo que dice de ella en privado

La mala sintonía entre Elena Rodríguez y Rocío Flores es una realidad y es que tras la gran discusión que protagonizaron en la decimotercera gala de 'Supervivientes 2020', este jueves 21 de mayo han protagonizado otro tenso momento en La Palapa. Tras la emisión de un vídeo en el que Rocío Flores criticaba junto a Ivana Icardi la presunta estrategia de Elena Rodríguez en el concurso y su forma de actuar en el mismo, esta ha decidido responder tajante en directo y ha dado el que podría ser el motivo por el que tanto Flores como otros concursantes se han posicionado en su contra. ¿Es Adara Molinero y sus fans la razón real de esta mala sintonía?

Rocío Flores y Elena Rodríguez, en 'Supervivientes'

"Yo les amo a todos menos a Elena", le confesaba la italiana a Rocío Flores en su regreso temporal a la isla. La hija de Rocío Carrasco afirmó pro su lado que "le tengo cariño porque llevamos viviendo tres meses (...) pero hay movimientos que no me gustan de ella", considera que Rodríguez "siempre quiere quedar por encima (...) y cuando se dice algo que no le interesa se enfada", y ha dejado claro que "no me gustan sus gestos". Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que Flores está convencida que la relación de amistad entre Elena y Jorge Pérez no es real por parte de ella. Cree que todo forma parte de una estrategia para evitar salir nominada. Una acusación que Rodríguez ha respondido completamente indignada ya en directo, En La Palapa.

Gran discusión entre Rocío y Elena

Elena ha dejado muy claro que no se trata de ninguna estrategia y ha puesto sobre la mesa la mala actitud y gestos que tiene diariamente Rocío con ella. Además, ha quedado dar el verdadero motivo (según ella) por el que tanto ella como otros compañeros la critican a sus espaldas (y no se ha visto en televisión). "Aquí hay un miedo muy grande a los adaristas (...) dicen que son muy fanáticos. Esa frase la he escuchado muchas veces (...) lo ha dicho Ivana, José Antonio Avilés y Rocío Flores por ejemplo", ha afirmado. De esta forma, esta ha puesto en el foco del huracán a esos tres concursantes, acusándoles de posicionarse en su contra por este posible apoyo. Por su parte, Flores ha desmentido esta afirmación y ha contado lo que, según ella, pasó realmente.

Barranco se moja en la discusión

"Lo único que se ha dicho es que Elena tiene mucho apoyo por parte de su hija, que es una persona, que tiene muchos fans fuera, es lo que ha pasado", ha contado esta en directo, dejando claro que "no tengo ningún problema crucial con ella, pero es una persona que no me gustan (...) he visto cosas que no me cuadran". Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha intentado que el resto de concursantes opinasen. Mientras que Ana María Aldón ha intentado (una vez más) mostrarse imparcial en el enfrentamiento, algo que ha molestado de forma considerable a Rocío Flores, Albert Barranco sí ha querido mojarse y se ha mostrado convencido que la relación de amistad entre Jorge Pérez y Elena no es estrategia.