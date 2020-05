Rocío Flores se rompe al hablar de Rocío Carrasco en 'Supervivientes 2020': "Es muy doloroso"

La convivencia en Honduras afronta su recta final y los participantes de 'Supervivientes' se han abierto como nunca este martes 19 de mayo al cruzar 'El puente de las emociones'. Rocío Flores ha pisado los peldaños de la culpa, distanciamiento, arrepentimiento y perdón, estallando en lágrimas al recordar sus problemas familiares, desde la tutela de su hermano pequeño hasta el conocido distanciamiento con su madre, Rocío Carrasco.

Rocío Flores cruza el puente en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

"Hay algo de lo que me culpabilizo todos los días cada vez que me levanto, de una etapa de mi vida no haber podido estar con mi hermano cuando quizás más me necesitaba. También me culpabilizo mucho sobre todo cuando era muy pequeña y me tenía que hacer responsable de cosas que a lo mejor por edad no me correspondían, y ver que intentas que haya ese punto de inflexión por el que viene detrás de mí y no lo consigues... Para mí era desgarrador", reconocía emocionada.

La hija de Antonio David Flores ha confesado que pediría perdón a su hermano y a su padre. "A lo mejor en la etapa más dura que hemos vivido en casa no supe estar a la altura. Soy muy cabezota y a lo mejor irme a la cama sin pedirle perdón o simplemente sin decirle que le quiero o darle un beso", dejaba caer sobre su progenitor.

El distanciamiento con su madre, Rocío Carrasco, ha supuesto el punto fuerte. Un episodio que, reconoce, es "muy doloroso" recordar: "Llevar tantísimos años sin tener relación con ella, el fracaso absoluto en cada intento y el ver la relación que a lo mejor puede tener mi padre con su madre o la de mis amigas... Es muy doloroso porque el tiempo nunca vuelve. Eso duele, mucho. Tener un problema y saber que tienes a tu padre, pero... ¿y la otra parte? Puedo dar gracias de que tengo a Olga, que es mi segunda madre, pero siempre falta la otra parte...", ha reconocido.

Alguien le impide levantar el teléfono

En esa parte del discurso, Carlos Sobera quiso saber si, a juicio de Rocío, había algo o alguien que impidiese a su madre levantar el teléfono. "Sí, lo pienso", aseguró la joven, sin querer apuntar a un culpable ni dar nombres. "Lo sabes tan bien tú, como yo, como todo el mundo", ha zanjado ante la pregunta del presentador, dejando claro que a ella le gustaría un reencuentro: "Claro que lo deseo".

Rocío Flores, consolada por Lara Álvarez

Antes de darle un abrazo, Lara Álvarez le preguntó qué palabra añadiría a otro peldaño. "Echar de menos", dejó caer la superviviente, que aclaró los sentimientos acerca de su madre: "Echo de menos a mi madre, es lógico, es mi madre. La echo de menos yo y la echa de menos mi hermano".