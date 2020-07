Elisabeth Moss protagonizará 'Shining Girls', el thriller producido por Leonardo DiCaprio para Apple

Elisabeth Moss colaborará con Leonardo DiCaprio en su nuevo proyecto televisivo. La actriz de 'Mad Men' y 'Top of the Lake' protagonizará 'Shining Girls', la adaptación de la novela homónima de Lauren Beukes publicada en 2013, que ha recibido luz verde por parte de Apple para ser desarrollada como serie. Además, Moss ejercerá de productora ejecutiva en el proyecto, un rol que ya desempeña en 'The Handmaid's Tale'.

Elisabeth Moss en "El hombre invisible"

En el departamento de producción coincidirá con DiCaprio, que participa en la serie a través de su compañía Appian Way, como indica Deadline. Al frente de la sala de guion se encuentra Silka Luisa, que se ha dado a conocer con su trabajo en el drama de CBS All Access 'Strange Angel'. La serie lleva un tiempo en desarrollo en Apple, que se hizo con los derechos de la novela a finales del año pasado en una reñida disputa con otros competidores.

El libro original cuenta la historia de Harper Curtis, un vagabundo que encuentra la manera de viajar en el tiempo, pero el coste de esos saltos es elevado. Para poder seguir transitando por diferentes épocas debe matar a las "brillantes chicas" que dan nombre a la serie, unas mujeres que atesoran un gran talento. En la serie, Moss interpretará a una reportera de Chicago que, tras ser atacada, decide emprender una peligrosa búsqueda para dar caza a su agresor.

Involucrada detrás de las cámaras

Tras consagrarse como actriz con los títulos que hemos mencionado en el primer párrafo, Moss ha optado por compaginar esa labor ante las cámaras con una mayor implicación tras ellas. De ahí que esta misma semana anunciara la fundación de su propia productora, Love & Squalor Pictures, que figurará en los créditos de 'Shining Girls'. Además, en la cuarta temporada de 'The Handmaid's Tale', que se estrenará en 2021, podremos ver su debut como directora.