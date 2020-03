Apple TV+ renueva 'Truth Be Told' por una segunda temporada

'Truth Be Told', el drama criminal protagonizado por Octavia Spencer, tendrá segunda temporada. A pesar de que el proyecto estaba ideado inicialmente como una miniserie, Apple TV+ ha sorprendido anunciado su continuidad. La nueva temporada continuará girando en torno a la podcaster e investigadora Poppy Parnell (Spencer) y se centrará en un nuevo caso.

Octavia Spencer en 'Truth Be Told'

La primera temporada, que se basó en la novela "Are You Sleeping" de Kathleen Barber, mostró a Poppy reabriendo un caso de asesinato que la hizo famosa a nivel nacional después de darse cuenta de que podría haber ayudado por error a meter a un hombre inocente (Aaron Paul) entre rejas.

Creada, producida por la guionista Nichelle Tramble Spellman, 'Truth Be Told' es una producción de Chernin Entertainment, Endeavor Content y Hello Sunshine, la prolífica productora de Reese Whitherspoon. "Estoy encantada de poder hacer otra temporada de 'Truth Be Told' con Apple, nuestro increíblemente creativo grupo de productores y la infinitamente talentosa Octavia Spencer. Me muero de ganas de ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de Poppy Parnell", afirma la actriz y productora.

Una crítica a los 'true crime'

La serie, que fue uno de los primeros encargos de Apple TV+ y fue lanzada en diciembre del año pasado, muestra la obsesión que hay en Estados Unidos con los podcasts basados en crímenes reales y las consecuencias potencialmente graves de dicha obsesión.

Desde que Apple lanzó Apple TV+ el pasado noviembre, el servicio ha renovado prácticamente todas sus ficciones originales. Eso incluye la series 'For All Mankind', 'dickinson', 'See', 'Servant' y 'Mythic Quest: Raven's Banquet'. En esta lista no se encuentra la serie insignia del servicio, 'The Morning Show', ya que la ficción recibió un encargo inicial de dos temporadas en 2017.

Además de en la segunda temporada de 'Truth Be Told', a Spencer próximamente la veremos en la miniserie de Netflix 'Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma', cuyo estreno se espera para el 20 de marzo.