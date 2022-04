Crítica de 'Élite' (Temporada 5): Una caricatura inverosímil que necesitas ver

Esta noticia contiene spoilers

El colegio La Encinas reabre sus puertas en Netflix. Una nueva temporada, un nuevo curso, nuevos alumnos, pero todo sigue igual. Desde que se estrenase en 2018, 'Élite' ha sabido mantener el interés por sus historias sin necesidad de cambiar nada ni evolucionar, simplemente repitiendo una y otra vez la misma fórmula: una misteriosa muerte, glamurosas y salvajes fiestas, lucha de clases, amor adolescente y altas dosis de sexo y desnudos. La quinta temporada de la serie, que se estrena el 8 de abril en Netflix, regresa con los mismos ingredientes de siempre. Unos ingredientes de esos que igual luego se te repiten, pero que no puedes dejar de saborearlos por pura gula. Un guilty pleasure en toda regla que sigue ofreciendo lo que se espera: marrachismo del bueno.

'Élite' arranca con el inicio de un nuevo curso académico, que nos hace preguntarnos: ¿cuántos años lleva Samu (Itzan Escamilla) repitiendo? Ese es el verdadero misterio de la serie. Pero volviendo a las tramas oficiales de la temporada 5, los hechos ocurridos en el desenlace de la anterior tanda marcan a los personajes principales. El secreto de la muerte de Armando (Andrés Velencoso) pone en peligro la relación de Samuel y Ari (Carla Díaz), así como la historia de amor entre Rebe (Claudia Salas) y Mencía (Martina Cariddi).

Omar (Omar Ayuso) y Samuel (Itzan Escamilla) en 'Élite 5'

Tras la salida de Miguel Bernardeau y Arón Piper, los actores Valentina Zenere, André Lamoglia y Adam Nourou se incorporan al elenco de la ficción de Zeta Studios para aportar un poco de aire fresco. Zenere interpreta a Isadora, una millonaria empresaria del ocio nocturno que, en cierto modo, pretende ocupar el hueco dejado por el personaje encarnado por Danna Paola. Pero Lu era mucha Lu. La sombra de la antigua alumna es demasiado alargada y hace que a la argentina le cueste encontrar su lugar, aunque poco a poco lo va consiguiendo.

Iván, el acierto de 'Élite 5'

Lamoglia es el gran acierto de los primeros tres capítulos a los que ha tenido acceso FormulaTV. El brasileño da vida al adorable Iván, el hijo de un famoso futbolista que se traslada a vivir a España. Su llegada a Las Encinas generará un interesante triángulo amoroso entre dos de 'los benjamines', siendo esta la trama más interesante del inicio de la temporada 5. Patrick (Manu Ríos) sentirá un flechazo al conocerle y mostrará otro lado menos frívolo, pero el nuevo alumno es heterosexual y está interesado en su hermana Ari.

Patrick (Manu Ríos) e Iván (André Lamoglia) en 'Élite 5'

La presentación del personaje de Iván es toda una declaración de intenciones de lo que es la serie: una fantasía sexual (cargada de normatividad corporal). En su primera secuencia en Las Encinas, aparece sudado tras practicar ejercicio y, casualmente, se cruza con Patrick: "Soy nuevo y no encuentro los vestuarios". "Yo también voy, si quieres te acompaño", le responde el seductor hijo del director. Así se inicia una secuencia homoerótica que hace referencia al debut de Patrick en la anterior temporada junto a Ander. "¿Seguro que te ibas a duchar? Estás hecho un pincel", comenta el brasileño mientras se desnuda frente a su nuevo compañero. Y no vamos a entrar en spoilers, pero la cosa se va calentando e Iván acaba soltando: "Mira lo que quieras que a mí no me importa [...] Se te ha puesto dura. Morcillona se dice, ¿no?". Una línea de diálogo que resume a la perfección el objetivo de los creadores de la serie.

De hecho, el punto más débil de la temporada 5 aparece cuando 'Élite' se aleja de lo que esperas de ella. La trama del Phillipe (Pol Granch) es la que más chirría con el tono de esta producción, por el delicado tema a tratar y el cuestionable mensaje que lanza. En el desenlace de la cuarta temporada, el personaje confesó haber abusado de un chica tras repetirse la historia con Cayetana (Georgina Amorós). Ahora, el príncipe intentará resarcirse con una segunda oportunidad que, probablemente, generará un aluvión de críticas para la plataforma de streaming.

Isadora (Valentina Zenere) y Phillipe (Pol Granch) en 'Élite 5'

El bucle infinito

Más allá de la novedad de las incorporaciones, Las Encinas parece vivir su propio día de la marmota con un bucle infinito al puro estilo "Atrapado en el tiempo" (o "Feliz día de tu muerte" si eres demasiado joven). 'Élite' tiene el síndrome de Peter Pan, que le impide evolucionar para seguir siendo eternamente adolescente, como Samu. Una temporada más, repite su estructura narrativa que siempre viene marcada por un misterioso asesinato y/o investigación. Al final, esa es su seña de identidad, como ocurre en ficciones como 'Mujeres desesperadas' o 'You', y no es algo necesariamente negativo. Eso sí, cada temporada da un paso más para ofrecer más sexo, más desnudos, más macarrachismo, más fiestas y más giros rocambolescos, llegando a convertirse en una caricatura de ellos mismos que resulta cómica para el espectador. Si hasta se atreven con una trama al más puro estilo 'Gran Hermano', con los alumnos decidiendo quién será el expulsado del centro. Ya ni se esfuerzan por intentar parecer verosímiles, pero ¿a quién le importa? Esta claro que no vemos 'Élite' por sus intensos diálogos, sus complejos personajes o sus brillantes interpretaciones.

Y todo esto podría sonar a crítica destructiva con cualquier otra serie, pero aquí es un punto a favor. 'Élite' da lo que promete, sin trampa ni cartón. Si te ha enganchado hasta ahora, seguirá haciéndolo con su temporada 5. Solo le falta dar un paso más a la hora de abordar la diversidad, como sí hace la magistral 'Euphoria', para disfrutar de un placer culpable en el que todos nos sintamos identificados.