Aunque la inclusión de personajes de todo tipo en las producciones audiovisuales es cada vez mayor, lo cierto es que, en general, aún queda mucho camino por andar, ya sea tanto en asuntos LGTBI+ como de color de piel o de distintos tipos de físicos. Un asunto sobre el que Carlos Montero, uno de los creadores de 'Élite', ha podido hablar, concretamente, a la hora de abordar el porqué la serie de Netflix carece de personas con físicos no normativos, es decir, fuera de los cánones de belleza instaurados en la sociedad.

Miguel Bernardeau, Arón Piper y Claudia Salas en la cuarta temporada de 'Élite'

En una entrevista concedida a Fotogramas, Montero reconocía que "los cuerpos de 'Élite' no son normativos. Son lo contrario", para después argumentar que son "cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos". "¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad? Pues los mismos de estar contado una élite española que tampoco existe. Es una estilización, una idealización. Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño", explicaba Montero.

El guionista afirmaba además que "la serie es sexy", algo "tan primero y sencillo" que, en su opinión "empieza a ser revolucionario" al hallarse "en esta ola de puritanismo en la que llevamos inmersos desde hace unos años". Asimismo, Montero reflexionó sobre el porqué una serie como 'Euphoria' recibía críticas "más benevolentes" aún teniendo escenas de desnudos y sexo más explícitas: "yo reivindico la alegría del deseo. No necesito poner a mis personajes al borde del abismo, con una jeringuilla en el brazo, para que enseñen su desnudez. Ya sé que no me darán premios por ello, pero he aprendido a vivir sin ellos divinamente".

"¿Hay gordos sexys?"

A la hora de hablar de esa "alegría del deseo", de hecho, Montero apuntó que "espero que sí, que quepan, claro" personas con físicos diversos. "¿Tengo que hacerlo yo? Pues no lo sé. ¿Hay gordos sexys? Ya te digo yo que sí que tengo mi público. Pero yo con verme en el espejo ya tengo bastante. ¿Para qué hacerle pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha?", reflexionó el gallego. El guionista también pudo hablar sobre la posibilidad que ofrece la popularidad de 'Élite' a la hora de derribar la idea de que solo un tipo de cuerpo pueda ser considerado sexy: "me parece un tanto ingenuo esto. Es darle a la ficción un poder que tal vez tenga pero en muy pequeña medida". "Dudo que yo posea la capacidad de decirle a un gordo que es sexy. Se lo puedo decir, pero ya que se lo crea... Pero oye, a lo mejor es cuestión de probar. No me cierro a nada", añadía Montero.