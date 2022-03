Danna Paola explica cómo la numerología influyó en su decisión de dejar 'Élite'

Una de las series españolas más exitosas de Netflix, 'Élite', dio un giro al final de su tercera temporada con el abandono de muchos de los actores principales, entre los que se encontraba Danna Paola. La actriz que encarnaba a Lucrecia Montesinos abandonó su rol en la serie de manera inesperada, lo que dio pie a rumores que giraban en torno a una mala relación con sus compañeros de reparto. La cantante ha decidido pronunciarse para desmentir dichas habladurías.

Danna Paola como Lucrecia en 'Élite'

Según ha contado en el podcast "No lo hagas fácil", la decisión de abandonar la serie fue tomada en conjunto con sus compañeras Ester Expósito y Mina El Hammani, quienes también dejaron el proyecto en la tercera temporada junto a Álvaro Rico y Jorge López. Cuando tuvieron conocimiento de la cuarta temporada, las actrices se juntaron para resolver las dudas sobre su permanencia en la serie y, consultándolo posteriormente también con los demás compañeros, decidieron salir "con la bandera en alto, con la cabeza en alto, cerrando el ciclo".

La artista ya contaba con una amplia experiencia como cantante antes de fichar por la serie, pero a pesar de estar acostumbrada a ese modo de vida, le desbordó el éxito que trajo consigo la producción española: "Salía del rodaje de 'Élite' y tenía que irme al estudio y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas; luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida", explicaba, confesando que se le hizo insoportable compaginar ambas profesiones. También declaró que Lu le acabó absorbiendo tanto que veía en peligro su carrera musical.

Ayuda en la numerología

Sus compañeras no fueron el único botón detonante para tomar dicha decisión, ya que la actriz, muy creyente del mundo de la astrología, acudió a la consulta de un numerólogo para aclarar sus ideas: "Llego, me empieza a preguntar algunas cosas, saca mis números y me dice: 'Tienes el número 6, el número 6 es creatividad, es arte, es música'", ante esta afirmación, se puso a llorar y el numerólogo reafirmó su postura: "Tú siempre has creído que eres la actriz que canta, error, eres la cantante que actúa". Además añadió que tenía que hacerle caso a su corazón y no dejarse llevar por la opinión de los otros.

A pesar de que vivió un momento muy duro al dejar su parte actoral, asegura no arrepentirse de haber tomado dicha decisión, ya que está muy feliz por haber seguido lo que le dictaba su corazón. La mejicana se encuentra inmersa en el mundo musical, publicando diferentes sencillos.