'Élite' pierde a otro miembro de su elenco original: "Lo mejor es dejarlo en paces"

Esta noticia contiene spoilers

El reparto original de 'Élite' va menguando con el paso de las temporadas. Ester Expósito, Álvaro Rico, Danna Paola, Arón Piper, Mina El Hammani o Miguel Bernardeau han ido abandonando el barco año tras año, mientras se iban incorporando nuevos tripulantes para regenerar las aulas de Las Encinas. Hasta ahora, los únicos supervivientes de ese proceso habían sido Itzan Escamilla y Omar Ayuso , pero el cierre de la quinta temporada supondrá la despedida de, al menos, uno de ellos.

Omar Ayuso e Itzan Escamilla en 'Élite: Historias breves: Holidays Edition'

La nueva entrega, que vio la luz el 8 de abril, llegaba a su fin con una lluviosa secuencia en la que Omar y Rebeka observaban desde la distancia a Mencía, Ari y Patrick mientras Benjamín era arrestado. En el aire quedaba, sobre todo, el destino de Samuel, que había recibido un grave golpe en la cabeza. No obstante, quien finalmente ha dicho adiós a la serie en primera instancia no ha sido Itzan Escamilla, sino Omar Ayuso, que ha confirmado esta decisión a través de Instagram.

"Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. En una imagen, el niño ilusionado e inseguro, en la otra, el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó", reconocía el joven actor en un post acompañado de ese montaje. "'Élite', nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces. Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. Gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. The show must go on", concluía.

Sangre nueva

A la espera de descubrir si Escamilla seguirá los pasos de Ayuso, el curso de 'Élite' no se detiene. La sexta temporada ya está en marcha, e incorporará varios fichajes que impulsarán nuevas tramas. Los elegidos para irrumpir en Las Encinas han sido Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana y Ander Puig, un variado quinteto que seguirá los pasos de André Lamoglia y Valentina Zenere, que han debutado con fuerza en la quinta entrega.