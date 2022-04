Esta noticia contiene spoilers

En el primer capítulo de la quinta temporada de 'Élite', Patrick e Iván ya se conocían prácticamente en las duchas; desnudos al completo e incluso hablando de erecciones. Escenas después, dormían juntos sin que pasara nada; de hecho, él confirmaba que no era gay, pero la tensión ha estado siempre presente. Sin embargo, hay un momento en el que Patrick se da por vencido con el nuevo alumno, pero estando en casa de Iván en el capítulo 5, este decide poner una película porno en una quedada entre amigos.

Ambos están en calzoncillos y la tensión sexual está a punto de llegar a su clímax. "¿De verdad que no te pone nada de nada esto?", le pregunta Iván, aunque realmente lo que quiere saber es qué le pone a su amigo. Patrick le acaba respondiendo que claro que sí que le pone ver la peli porno, "pero de los dos el que más me pone es él y me pondría más si ella fuera otro él". Iván le dice que le a él sí que le pone muchísimo, mientras se mete la mano en los calzoncillos para masturbarse, dejando ver la erección de Patrick.

Patrick e Iván, masturbándose en la temporada 5 de 'Élite'Netflix

"A mí lo que me pone es ver cómo te pone a ti", le dice a Iván, quien le anima a que también se masturbe. Los dos están dándole al tema y el nuevo le confiesa a su amigo que está muy bueno, que se siente muy a gusto con él y que eso le da mucho morbo. Patrick se lanza a besarle, pero Iván le frena los pies, supuestamente porque no quiere hacerle daño, Enfadado tras ser rechazado, se levanta y se va al cuarto de invitados.

No se iba a quedar aquí la cosa...

Ya en la habitación de invitados, Patrick se está masturbando él solo viendo un vídeo cuando recibe un mensaje de Cruz, el padre de Iván y con quien había quedado esa noche. Patrick decide ir a su habituación aprovechando que está en plena excitación, por lo que sale del cuarto con determinación, pero se encuentra con Iván, quien no puede dormir porque hay algo a lo que no para de darle vueltas a la cabeza.

Iván se abre completamente y le confiesa que los prejuicios y miedos le están haciendo perder "algo de la hostia, con alguien de la hostia que le hace sentir de la hostia". Patrick, cansado de sentirse confuso le pide que pare, pero él le dice que no, que no quiere parar. Empiezan a besarse, ahora sí, tranquilamente.

Iván practica sexo con Patrick en la temporada 5 de 'Élite'Netflix

Llegan a la habitación y se tiran a la cama, donde se siguen besando. "¿Lo intento?", pregunta Iván refiriéndose a probar por primera vez el sexo oral. "Lo que quieras", responde. "¿Quieres?", repregunta. "¿Tú que crees?", contesta Patrick. Dicho esto y con Patrick tumbado boca arriba, Iván comienza a bajar y a deleitarse con su primera vez haciendo eso con un hombre. Pese a algún percance con los dientes, todo va genial.

Están listos para llegar hasta el final

Ahora es Patrick el que está encima y le pide al otro que se dé la vuelta boca abajo. "Creo que no estoy listo para eso", comenta Iván en un tono entre gracioso y preocupado, pero le tranquiliza diciéndole que lo va a hacer eso y que confíe dándose la vuelta. Le empieza a practicar un beso negro que el nuevo disfruta.

Están muy excitados. Patrick le dice que a él si que le puede hacer eso, mientras le ofrece un par de condones. Iván no se lo piensa dos veces, pues se pone el preservativo y empiezan a hacer el amor en una extensa escena que dura más de lo que estamos acostumbrados a ver en las secuencias sexuales de esa serie. Finalmente llegan al orgasmo y se queda uno tumbado sobre el otro.