'Élite 5' aterrizó en Netflix el 8 de abril de 2022. Cada nueva temporada trae consigo nuevas incorporaciones al elenco y, en esta ocasión, Valentina Zenere y André Lamoglia llegan pisando muy fuerte. Este último interpreta a Iván, un joven brasileño que llega a Las Encinas acompañando a su padre, el mejor futbolista del mundo.

Iván y Patrick, en 'Élite 5'

No es nuevo que 'Élite' incluya escenas íntimas y sexuales, por lo que a los nuevos actores también les ha tocado enfrentarse a ellas. En el caso de Lamoglia, nunca había que tenido que rodar escenas de este tipo, tal y como le ha contado a Hugo Gloss. Para él, el apoyo del equipo fue clave.

"Después de llegar aquí a Madrid, cuando teníamos toda la preparación, empezamos a grabar, fue mucho más relajado de lo que imaginaba. Tenemos toda una preparación para eso. En el momento de estas escenas, el equipo está reducido en el plató, en ese momento solo quedan los que necesitan estar ahí", contó.

Además, el actor explicó que no hizo "ninguna escena completamente desnudo": "Por mucho que fuera una escena de sexo, o algo más íntimo, teníamos una protección, una tapadera de sexo". En otra entrevista, el brasileño contaba a Esquire España que no utilizaba relleno en este tipo de escenas y detalló en qué consiste la protección.

"Es como una hombrera y lo pones ahí para que no se marque, pero esto luego se marca más", reconocía, entre risas. Lamoglia contó que, en parte, saber que estaba interpretando le ayudó. "Como actor, estoy un poco protegido por el personaje, porque está Iván, no André Lamoglia. Así que estoy ahí defendiendo al personaje y lo que me pide el guion", ha asegurado.

Sus escenas con Manu Ríos

Iván y Patrick forjan una especial relación en la quinta temporada, El brasileño ha reconocido a GQ Brazil que mantiene una gran amistad con Manu Ríos: "Me recibió muy bien, y el hecho de que nos llevemos bien es genial porque, a la hora de trabajar y sobre el escenario, tienes cierta intimidad, cierta química".

Además, Lamoglia también ha afirmado que la producción les ayuda con un "coordinador de intimidad": "Es una persona precisamente para estas escenas, para que estemos más cómodos, más preparados, aportan más verdad".