Por Fidel Conejero |

Telecinco ya ha puesto fecha al estreno de 'Ella, maldita alma'. La nueva apuesta de ficción de la cadena llegará al prime time el jueves 18 de junio a las 23:00 horas con una historia marcada por los sentimientos prohibidos, los secretos y los conflictos familiares.

La serie está protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, que forman el triángulo central de una trama ambientada en La Isleta, un pueblo ficticio de la costa gaditana. Allí vive Fermín (Maxi Iglesias), un sacerdote muy querido por sus vecinos cuya vida cambia por completo cuando su primo Isaac (Martiño Rivas) se instala en la localidad junto a su esposa Ana (Karina Kolokolchykova).

Lo que comienza como una conexión inesperada entre Fermín y Ana termina convirtiéndose en una atracción difícil de contener. Sin embargo, ambos arrastran compromisos que consideran irrenunciables: él ha dedicado su vida a la fe y ella mantiene una deuda emocional con Isaac, el hombre que la ayudó a reconstruir su vida tras escapar de la guerra en Ucrania.

La ficción plantea así un. Fermín deberá decidir entre susque ha marcado su vida, mientras que Ana se enfrenta a la posibilidad dede uno de los momentos más difíciles de su pasado. En medio de ambos se encuentray desconoce la relación que empieza a surgir entre ellos.

Más allá de este conflicto sentimental, 'Ella, maldita alma' incorpora diferentes tramas sociales y de intriga vinculadas a los habitantes de La Isleta, una localidad donde los intereses políticos, los secretos familiares y las tensiones vecinales acabarán cruzándose con la historia principal.

Basada en un relato de Manuel Rivas y creada por Aurora Guerra, la serie cuenta también en su reparto con Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova en 'Ella, maldita alma'

Así será el primer capítulo de 'Ella, maldita alma'

Ana e Isaac llegan a La Isleta, un apacible pueblo marinero donde Fermín, primo de Isaac y párroco del lugar, los recibe con la ilusión de comenzar una nueva etapa juntos. Sin embargo, alejarse de su antiguo hogar no basta para que Ana deje atrás los recuerdos de la guerra de Ucrania y la trágica pérdida de su hijo. Mientras las pesadillas siguen persiguiéndola, las palabras esperanzadoras de Fermín despiertan en ella el deseo de reencontrarse con la fe y colaborar en la parroquia.

Al mismo tiempo, la amenaza de la Ley de Costas se cierne sobre La Caleta, el barrio de pescadores del pueblo. Ante la pasividad de la alcaldesa y los planes de Oliva para demoler la zona, los vecinos ven cómo sus viviendas se deterioran sin que nadie parezca dispuesto a ayudarlos. Con el apoyo de Fermín, decidirán entonces tomar la iniciativa y ponerse manos a la obra para intentar salvar el barrio con sus propios medios.