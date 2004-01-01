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ESTRENO 18 DE JUNIO

Tráiler de ‘Ella, maldita alma’, con Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova

La nueva ficción de Telecinco desembarca el próximo 18 de junio con una historia de amor imposible protagonizada por un sacerdote que se enamora de la mujer de su primo.

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Publicado: Martes 16 Junio 2026 18:00 (hace 12 horas)
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