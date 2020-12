Elliot Page y su carrera llena de visibilidad para el colectivo LGBTI+

El pasado martes 1 de diciembre de 2020, el actor Elliot Page sorprendía y emocionaba al mundo con una carta compartida a través de sus redes sociales en la que revelaba su auténtica identidad y salía del armario como persona trans: "mis pronombres son él/elle" (he/they en inglés).

En esa carta hacía referencia a "lo increíble que se sentía al poder amar quien era lo suficiente como para ser su auténtico yo", aunque también aseguraba que, pese a estar inmensamente feliz, también tenía miedo: "La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias", continuando con un reivindicativo mensaje dirigido a "los líderes políticos que trabajan para criminalizar los servicios de salud para las personas trans y nos niegan nuestro derecho a existir".

El hecho de que Page utilizase esta carta para lanzar un poderoso mensaje en favor de su comunidad no resulta extraño; el actor ha dedicado gran parte de su visibilidad como personaje público para realizar activismo en favor de la comunidad LGBTI+ y las personas queer en general desde que revelase al mundo que él mismo era una de esas personas. Estos son algunos de los momentos en los que Page ha ofrecido visibilidad a la comunidad LGBTI+ a través de las pantallas:

1 Primera salida del armario

Elliot Page en la conferencia Time to Thrive de 2014

En 2014, Page realizó una primera salida del armario (en aquella ocasión, definiéndose como lesbiana) en la conferencia Time to Thrive en favor de los Derechos Humanos. Un discurso que se convertiría en un fenómeno viral en las redes sociales y que es todavía recordado por sus potentes palabras y ese "estoy aquí porque soy homosexual" que pronunciaría a mitad de su intervención.

En su discurso, denunció cómo la industria había tratado de hacer de él una persona más femenina para que encajase en lo que se esperaba en aquel momento. "Hay demasiados chicos y chicas por ahí sufriendo bullying, rechazo o simplemente siendo maltratados por ser quienes son. Vosotros podéis cambiar eso", sentenciaba visiblemente emocionado.

2 "Freeheld" y la lucha de las parejas del mismo género

Julianne Moore y Elliot Page en 'Freeheld'

Un año más tarde vería la luz "Freeheld", una película protagonizada por Julianne Moore y Page que narraba la historia (basada en hechos reales) de una oficial de policía diagnosticada con cáncer terminal (Moore) y su lucha por conseguir que, cuando muriera, sus beneficios de pensión fuesen a parar a su pareja (Page), teniendo que enfrentarse juntas a los funcionarios de su condado para ello al ser una pareja del mismo género.

3 Un programa dedicado a la comunidad LGTBI+

Elliot Page e Ian Daniel en 'Gaycation'

Durante 2016, Page se convertía en presentador y productor ejecutivo de 'Gaycation', una serie de programas documentales emitidos en Viceland sobre las realidades de las comunidades LGBTI+ y queer en distintos lugares del mundo. Durante dos temporadas de cuatro capítulos cada una, el actor y su amigo Ian Daniel recorrieron diferentes países para mostrar las diversas realidades de la comunidad y cómo su situación cambiaba radicalmente de un lugar a otro, visitando países como Japón, Jamaica, Ucrania o los propios Estados Unidos.

4 La entrevista a Jair Bolsonaro

Elliot Page entrevista a Jair Bolsonaro

Tres años antes de que Bolsonaro ganara las elecciones y se convirtiera el presidente de Brasil en enero de 2019, Page se enfrentó a él en una tensa entrevista que se emitiría en uno de los programas de 'Gaycation' dedicado a la situación de las personas LGBTI+ en el país.

"Leí que usted dijo que los padres debían golpear a sus hijos gays hasta que dejasen de ser homosexuales. Yo lo soy, ¿cree que debería haber sido golpeado de niño para que no lo fuera?", preguntó Page, recibiendo una respuesta que se volvería viral en todo el mundo y no por buenas razones: "Eso no me interesa. Usted es guapa, si fuese una cadete de una academia militar y la viese, le silbaría". En una entrevista que dio la vuelta al mundo, Page hizo alusión a que el comportamiento homófobo de dirigentes como Bolsonaro "generaban prejuicios y odio e infundaban vergüenza a la gente".

5 'Historias de San Francisco', una renovación de las historias queer

Elliot Page en 'Historias de San Francisco'

En junio de 2019, Netflix estrenaba 'Historias de San Francisco', la continuación de la serie de culto de los años noventa del mismo nombre que contaba la historia de una mujer heterosexual (interpretada por Laura Linney) que llegaba a un edificio habitado en su mayoría por personas de la comunidad LGBTI+.

Page se convertía en uno de los protagonistas de esta nueva temporada interpretando a Shawna, una chica lesbiana cuyo círculo cercano se compone de personas trans, queer y de género no binario, cuyas historias acercan al espectador a realidades que quizá no había contemplado hasta el momento.

6 Elliot Page contra Donald Trump

Elliot Page defiende a la comunidad LGBTI+ en The Late Show with Stephen Colbert'

Durante 2019, el actor asistió como invitado a 'The Late Show with Stephen Colbert', aprovechando su aparición para lanzar un emotivo mensaje a las juventudes LGBTI+ que podían estar pasando por un mal momento: "Les daría un abrazo y les diría que no están solos".

El mensaje no se quedó ahí, ya que posteriormente se lanzó a atacar a los entonces dirigentes de su país, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, por sus opiniones sobre la comunidad queer: "Si dedicáis vuestra carrera a lanzar odio, ¿qué creéis que va a pasar? Niños van a sufrir abusos, van a cometer suicidio, gente va a ser apaleada en las calles. Esto necesita parar", decía entre lágrimas.