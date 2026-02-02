Emma García explota contra Gloria Camila y 'Fiesta': "Yo dejo de preguntar porque me importa una mierda esto"

Por Sergio Navarro |

Muy pocas veces hemos visto a Emma García salir de sus casillas. Su rostro amable y su buen rollo al que nos tiene acostumbrados se rompió por completo en un momento dado en la entrega del domingo 1 de febrero de 'Fiesta'. Con Gloria Camila en el plató y la llegada de Raquel Bollo al plató, la primera mostró su rechazo a todo el revuelo que estaba formándose con su viaje a Venecia cuando la presentadora le dijo: "Me dices que no estás enfadada pero algo no te ha gustado por la cara que tienes".

Emma García se levanta enfadad en 'Fiesta' mientras hablaba con Gloria Camila

Con algo de ironía, García le preguntaba: "¿No estás acostumbrada a estas polémicas?", a lo que Camila, pillándole el tono, le respondía con una sonrisa: "No, la verdad es que no". La presentadora le comentaba que le gustaba que volviera con su ex porque le cae fenomenal, aunque la colaboradora le matizó que no han vuelto, solo han retomado la relación. Le repreguntó en varias ocasiones, sin éxito, para saber el vínculo que hay actualmente, pero no entraba al trapo: "Me apetecía y ya está. Mi vida es mía y la vivo así, con tranquilidad, con respeto y es que no tengo por qué estar justificando cada decisión que tomo".

"No, si no te estás justificando", le decía Emma García para mirar a continuación a cámara dirigiéndose a la dirección del programa, supuestamente por alguna orden que habría recibido por el pinganillo: "Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Yo pregunto ahora a dirección. Una se me mosquea por la suegra (mirando a Bollo) y la otra está aquí toda cabreada. Pues te digo una cosa, paso de preguntar, eh, porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme".

Maravillosa Emma García diciéndole a Gloria Camila lo que todos pensamos ???????????????????????? #Fiesta1F pic.twitter.com/a7j7QMKrBz — Alba Medina (@albammmedina) February 1, 2026

Va a hablar con dirección

Se levantó del sofá y fue directamente a preguntar a la directora en plató. "Llego y me encuentro con una que está ahí enfadada que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar... pues yo paso de preguntar", continuaba expresando muy molesta García. "Puedes preguntar lo que quieras", le decía la directora, a lo que la presentadora se oponía: "No, no. Yo no voy a preguntar y voy a tener que aguantar esas caras, porque Gloria sabía que íbamos a hablar de eso".

Emma García pidiendo explicaciones a dirección en 'Fiesta'

Cuando volvió a su sitio, Gloria Camila dijo no estar enfadada con García, a quien todavía no se le había pasado el mosqueo: "Pero yo vengo aquí intentando darle gracia a la historia, vamos a jugar un poco con esto, y me encuentro una que se pone de brazos cruzados y que no quiere justificar su vida. Pues no hables de ella, lo hablas con dirección y yo hablo de otro tema. Ya está". Tras esto, el tono cambio para bien y pudieron continuar con este tema y con el programa.