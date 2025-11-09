Emma García reprende a Maite Galdeano por sus publicaciones contra Sofía Suescun: "No te rías de ella"

Programa relacionado
Maite Galdeano ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La madre de Sofía Suescun desató una auténtica tormenta en redes sociales tras publicar tres fotografías de su hija acompañadas de mensajes que muchos han considerado hirientes. "Se busca", escribió en una de ellas, junto a emoticonos de sirenas policiales. En otra, añadió: "¿No pensáis que necesita un exorcista? Fijaos bien en sus ojos", colocando incluso una cruz sobre la frente de la joven. Unas publicaciones que han generado tal revuelo que 'Fiesta' no tardó en abordarlas, con la propia Galdeano presente en el plató.
"Me he quedado bastante impresionada. El texto es muy hiriente", arrancaba García. Visiblemente afectada, la exconcursante de 'Gran Hermano 16' intentó justificarse: "Estoy tan abatida, tan dolida y tan hecha polvo que no sé ya lo que hacer", comenzó explicando ante Emma García. Según ella, las fotos se publicaron con "un toque de humor" y sin intención de herir a nadie. Sin embargo, García no ocultó su preocupación ni su desacuerdo con la actitud de Galdeano.
"Te has pasado tres pueblos. La situación está como esta, yo no lo he entendido", le reprochó Emma García con contundencia. "Yo puedo hacer humor porque estoy fuera de esta historia, pero ¿tú? Si estás pasando tanto, ¿por qué haces esto? ¿Crees que tu hija con esto se va a acercar?", continuó. La respuesta de Galdeano fue tajante: "Yo me río de mí misma", pero la presentadora le rebatía: "Pero no te rías de ella". Además, García insistió en el daño que podrían causar esas publicaciones. "¿Una madre que quiere recuperar a su hija hace esto? Así no lo vas a conseguir", advirtió García.
Una relación marcada por el amor y la polémica
Desde su aparición conjunta en 'Gran Hermano 16', Maite Galdeano y Sofía Suescun se convirtieron en una de las duplas televisivas más reconocibles del panorama mediático. Sin embargo, los años y los desencuentros personales terminaron por separar a ambas. En 'Fiesta', la navarra volvió a revivir parte de su historia en 'La escalera de su vida', recordando una infancia complicada, una juventud marcada por el sufrimiento y su papel de madre en solitario. "Sabes que te amo, que siempre te he amado, te amaré de por vida", llegó a decirle a su hija mirando a cámara.