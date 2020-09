Emmy 2020: Zendaya hace historia al convertirse en la mujer más joven en ganar el Emmy a mejor actriz de drama

Los Emmy 2020 nos han ofrecido una edición en donde han conseguido solventar todos los problemas que podrían ocasionar las medidas de seguridad por el coronavirus. Sin embargo, la gala ha transcurrido correctamente y ha conseguido batir varios récords con los premios que ha entregado. El primero de ellos lo lidera Zendaya.

Zendaya gana el Emmy a Mejor actriz de drama por 'Euphoria'

La actriz era una de las favoritas para hacerse con el galardón en la categoría de Mejor actriz protagonista en una serie de drama. Después de presentar un premio, la intérprete se reunía en una sala con su familia a la espera de conocer el resultado, y así era. Zendaya obtenía el Emmy y, además, se convertía en la mujer más joven en ganarlo.

Con tan solo 24 años, Zendaya obtenía el reconocimiento de la Academia de Televisión por su trabajo en 'Euphoria'. El récord de ser la mujer más joven en hacerse con este premio lo ostentaba hasta el año pasado Jodie Comer, quien obtuvo el Emmy en la misma categoría por su trabajo como Villanelle en 'Killing Eve' cuando contaba con la edad de 26 años. En suma, la propia Comer era una de las contendientes de Zendaya. También cabe añadir que la actriz de HBO se ha convertido en la segunda mujer negra en ganar este galardón, pues la primera fue Viola Davis.

'Schitt's Creek' y 'Watchmen' también se llevan su reconocimiento

La gran triunfadora de la noche ha sido 'Schitt's Creek', que ha dominado en las 7 categorías de comedia que se entregaban el 20 de septiembre. Esto ha ocasionado que esta serie, desconocida para muchos, haga historia en los Emmys por su sonoro barrido. Hasta la 72ª edición, 'All in the Family' era la serie de comedia con mayores estatuillas en la noche de los Emmy, obteniendo seis en 1978 al no conseguir una de las cuatro categorías de interpretación.

'Schitt's Creek' y 'Watchmen' baten récords en los Emmy 2020

Por otro lado, 'Watchmen', la ganadora a Mejor miniserie, ha conseguido cinco premios en la noche del domingo y el hecho de llevarse el de Mejor Miniserie la convierte en la primera adaptación de un cómic en alzarse con uno de los Emmys más importantes. La producción de Damon Lindelof era la más nominada, con un total de 26 candidaturas, de las cuales ha ganado 11.