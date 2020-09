Emmy 2020: Jennifer Aniston y su incendio protagonizan los mejores memes de la ceremonia

La pandemia del coronavirus no ha podido con la gala de entrega de los premios de los Emmy. La 72ª edición se las ha apañado para poder celebrar su ceremonia, solo que con varios cambios como la ausencia de invitados en el recinto. Los nominados estaban en su casa, esperando conocer el veredicto de la Academia de Televisión, y Jimmy Kimmel solo recibía la visita de los presentadores de cada premio.

El hecho de estar en casa ha hecho que los famosos se pongan sus mejores galas, o no, para recibir los premios. Los atuendos y la manera de recibirlos y enviarlos han sido de lo más comentado en redes sociales durante la gala, así como los sucesos que han pasado allí, donde ha destacado el incendio provocado por Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel.

Otros de los memes que han triunfado esta noche estaban relacionados con 'Schitt's Creek', serie mayoritariamente desconocida para el público y que provocaba que muchos se preguntaran cuál era. La ficción ha reinado en el bloque de comedia, llevándose los siete premios a los que optaba en esta edición.

los profes dando clase a las 8:00 am por Wpp/Zoom #Emmys pic.twitter.com/9FMsR5mLZ1

Quiero que alguien me vea como la esposa de Mark Ruffalo lo ve a él recibiendo el Emmy #Emmys pic.twitter.com/3preYR5h5A

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA