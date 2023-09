Por Beatriz Prieto |

El tercer programa de 'MasterChef Celebrity 8', emitido en La 1 el jueves 21 de septiembre, dejó tras de sí un emotivo momento protagonizado por Blanca Romero. Tras un arranque de la edición en el que la actriz se mostró muy insegura, la asturiana se mostró más optimista, hasta el punto de llorar de la emoción al ver el cambio positivo que había experimentado gracias a su participación en el talent culinario.

Blanca Romero, muy emocionada al hablar de su cambio gracias a 'MasterChef Celebrity'

Tras mencionar su breve rifirrafe durante la prueba de exteriores, Jordi Cruz quiso saber qué se había "hecho hoy" Romero, dado que "estás toda guapa"., confesó la aludida, sonriente, antes de que explicara ante las cámaras del programa que "llevo vida de monte, me pongo el chándal,...".

"Me gusta recuperar otra vez cosas que daba por hecho que ya estaban perdidas. Me gusta mirarme al espejo otra vez y decirme no estás tan acabada" #MCCelebrity pic.twitter.com/tg2pTYFp94 — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

"Hace diez años que no me maquillaba, que no tal... y que me dedicaba solo al niño", confesaba la asturiana, al borde del llanto. "Me gusta recuperar otra vez cosas que pensé que estaban perdidas. Me gusta mirarme al espejo, verme guapa otra vez y decir: no estás tan acabada", añadió Romero, ya incapaz de contener las lágrimas. "Eres guapa y estás guapa", recalcó Cruz en las cocinas, algo que secundaron el resto de aspirantes, ante la agradecida asturiana.

"Volví un poco a la vida"

Asimismo, Romero vivió una prueba de exteriores en la que se mostró de lo más optimista, hasta el punto de que bromeó con el hecho de que "si sobrevivo alguna semana más, acabo viniendo hasta con tacones". "Esto es una prueba de superación personal de la leche. Yo lo pienso ahora y digo: 'Madre mía, me llevaba haciendo la muerta muchos años'. Pues sí", reflexionó la actriz, a solas con el equipo, ante quienes subrayó que "volví un poco a la vida gracias a 'MasterChef'".