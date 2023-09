Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 8' emitió su segunda entrega el jueves 14 de septiembre, en La 1, tras la marcha de Genoveva Casanova en el estreno. Una cita con nuevos retos para los catorce aspirantes restantes, que concluyó con la marcha de César Cadaval, al presentar un plato con un conejo que "no se podía comer".

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 8' en el segundo programa

El primer reto consistió en preparar platos inspirados en cuentos infantiles, con un ingrediente estrella estrechamente relacionado con el mismo, en el que, siendo el primer puesto para la primera, de quien el jurado elogió que "has sido valiente, porque tu plato tenía mucho trabajo, la presentación era impecable y estaba muy bien ejecutado"., razón por la que ambas fueron nombradas capitanas en la prueba de exteriores.

Con la localidad jienense de Alcalá la Real como escenario, ambas aspirantes pudieron elegir a los integrantes de sus equipos, por turnos, empezando por Llasera, puesto que había presentado el trabajo "menos malo". Asimismo, el reparto de los menús recayó en Gago, como ganadora del anterior desafío, lo que sumado a una buena capitanía, coronó al equipo de la presentadora como ganador. De hecho, aunque Pepe Rodríguez destacó el trabajo de Daniel Illescas en medio de los muchos errores del otro equipo, Llasera fue nombrada mejor concursante.

Hoy despedimos a César Cadaval (@LosMorancos) de las cocinas de #MCCelebrity 8. ¡Gracias por sacarnos siempre una gran sonrisa! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/5b8G0iXnWy — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2023

"Estaba muy a gusto y me da mucho coraje"

Romero, Cadaval, Illescas, Laura Londoño, Toñi Moreno, Palito Dominguín y Jorge Cadaval fueron los protagonistas de una eliminatoria en la que debían preparar elaboraciones en base a los ingredientes que habían acertado en el juego del Tabú. En ella, Londoño se coronó con el primer puesto gracias a un plato "muy rico, trabajado y bien presentado", mientras que Jorge, Palito e Illescas presentaron trabajos "notables" que los libraron de la expulsión.

Los jueces dejaron así en la cuerda floja a Cadaval, Romero y Moreno, antes de dar a conocer la expulsión del primero. "Tu conejo estaba tan crudo, que si lo cuidamos un poquito, se va de aquí corriendo. No se podía comer", resumió Jordi Cruz, sobre el trabajo del humorista. "No me lo esperaba, la verdad. Mucha pena, porque me lo estaba pasando muy bien. No os podéis imaginar el buen rollo que hay aquí", confesó el aspirante, a lo que añadió que "pensaba que iba a estar más tiempo y que iba a aprender a hacer muchas más cosas". "Estaba muy a gusto y me da mucho coraje", lamentó Cadaval en su despedida.