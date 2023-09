Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 8' emitió su tercera entrega semanal en La 1 la noche del jueves 21 de septiembre, tras la expulsión de César Cadaval. Un programa con nuevos retos y una visita a San Vicente de la Barquera, en Cantabria, que concluyó con la despedida de Sandra Gago, tras protagonizar un cocinado en el que los jueces la notaron bastante perdida.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 8' en el tercer programa

La noche arrancó con el reto de elaborar una pizza de más de medio metro de diámetro, con ingredientes libres, sin estirarla con un rodillo.que lo enviaba directamente a la eliminatoria, antes de que su elaboración, junto con la de Toñi Moreno , Gago, Tania Llasera Eduardo Casanova , fuera situada entre las peores. En el lado opuesto,, con la actriz a la cabeza, gracias a unas pizzas "que nos han gustado bastante".

Ambos aspirantes fueron los encargados de liderar en la prueba de exteriores, de la que Gago se tuvo que retirar por un insoportable dolor de cabeza. El equipo de la aspirante, liderado por Londoño vivió un cocinado en el que habían "estado despistados, desubicados y con una actitud que no era la correcta", lo que propició que sus platos no salieron "nada bien". De hecho, Jordi Cruz subrayó que era "la primera vez que mando a comprar un pastel para tener postre", por lo que la actriz, Gago, Blanca Romero, Daniel Illescas, Ubrique y Álvaro Escassi recibieron el delantal negro, aunque el último de ellos ya se lo recibió la semana pasada empeñarse en dar indicaciones a sus compañeros en la última eliminatoria.

Hoy despedimos a Sandra Gago de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por compartir con nosotros tu talento y tu luz. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/oWnpOReXKc — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

"Siento un poco de rabia"

Los delantales negros recibieron la oportunidad de librarse de la eliminatoria si lograban acertar el mayor número de hierbas aromáticas, brotes y flores, algo que consiguió Londoño. Mientras, el resto de sus compañeros se enfrentaron al desafío de preparar platos libres, dulce o salado según les tocara, con al menos una de las plantas que hubieran identificado y a la que debían dar protagonismo. Un requisito indispensable que Gago no consiguió con la albahaca lo que, sumado a su mayor número de fallos que Illescas, la dejó fuera del talent culinario.

"Ahora estoy con un bajón horrible. Ha sido una experiencia increíble aunque solo haya estado tres programas. He aprendido muchísimo y he disfrutado muchísimo", aseguró la aspirante, en su despedida. Asimismo, Gago reconoció entre lágrimas sentir "un poco de rabia, porque antes de entrar en el programa me preparé mucho", lo que no restaba que su paso por el programa "es algo que me llevo para toda la vida". "Lo más bonito es a la gente que me llevo. Espero tenerlos para toda la vida", se despidió Gago, cuya marcha afectó especialmente a Llasera.