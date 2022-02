'Montealto: regreso a la casa' debutó en Telecinco en la noche del martes 1 de febrero con una breve gala en la que Jorge Javier Vázquez acompañó a Rocío Carrasco al repasar la recreación de su antiguo dormitorio. Una ocasión que los encargados aprovecharon para revivir, además de los elogios que Rocío Jurado lanzó sobre su hija cuando ella era una niña, uno de los muchos momentos que la familia de "la más grande" compartió en la casa familiar, y que hizo llorar a Carrasco, especialmente cuando se vio compartiendo besos y abrazos con su difunto padre, Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco rompe a llorar en 'Montealto' al verse junto a su padre

En los últimos minutos del programa, Vázquez mostró una cinta de vídeo cuyo contenido pudo ver Carrasco junto a los espectadores. En ella, se guardaba la grabación de una de las fiestas que habían celebrado en la casa de Jurado, quien actuaba ante los presentes mientras se escuchaba una de sus canciones. Además, también se podía ver a un feliz Pedro Carrasco, padre de la invitada de la noche, en una sucesión de imágenes que emocionaron a la hija de la antigua pareja.

La madrileña ya no fue capaz de contener el llanto cuando vio cómo, siendo por entonces una niña, acudía a sentarse en el regazo de su padre, con quien compartía varios cariñosos besos mientras su madre actuaba con playback. "¿Te acuerdas?", preguntó el presentador, tras concluir el vídeo, ante una llorosa Carrasco. "De ese día en concreto no, pero esa imagen con mi padre... no me había visto así con él", confesó la invitada. De hecho, la madrileña desveló que "no nos había vuelto a ver en imágenes, juntos".

"Ahí mi madre era muy feliz"

Vázquez señaló entonces que la experiencia podía ser como "volver a una época mucho más feliz" en la que, matizó, "estaban los elementos de tu vida importantes". "No lo has dicho mal: esa era la época feliz, de mi madre y mía. Luego nada volvió a ser lo mismo", apuntó Carrasco, aún emocionada. El presentador hizo referencia a la separación de sus padres, de la cual la madrileña declaró que "no fue normal, pero para bueno", sino que la época feliz había concluido "después" de eso. "Ahí mi madre era muy feliz", aseguró Carrasco.