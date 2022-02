La noche del martes 1 de febrero, Telecinco celebró una breve gala inaugural del especial 'Montealto: regreso a la casa', en la que Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado acudía a plató para descubrir la recreación de la habitación de su infancia, momento en el que el programa emitió una entrevista de su madre, grabada en 1984, en la que la artista se deshacía en elogios hacia su entonces única hija. Unas cariñosas palabras que despertaron una sonrisa en la madrileña, quien apostó por el hecho de que Jurado no la habría reconocido después de todo por lo que había pasado y que había sacado a la luz en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Rocío Carrasco, sonriente al escuchar los elogios de Rocío Jurado en 'Montealto: regreso a la casa'

La recreación sorprendió tanto a la madrileña que incluso se le escapó un "hostia" cuando fue desvelada antes de que, acompañada por Vázquez, comenzara a explorar los elementos que se encontraban en la estancia, desde fotos de sus ídolos de entonces hasta objetos que ella misma había utilizado, como un radio cassette que se convirtió en una excusa perfecta para emitir la entrevista de Jurado. La artista confesaba que Carrasco tenía el "mismo genio" que ella, puesto que "en la forma de ser, se parece mucho a mí". "La niña físicamente se parece mucho a su padre también. Tiene la misma nariz de Pedro, corta, muy bonita, muy 'respingadita', muy linda", comentó Jurado, al hablar de su hija, que por entonces rondaba los siete años de edad. La chipionera también destacó de su hija sus "ojillos muy vivos", en los que "se parece un poco más a mí".

"Pero vamos, en lo que más se parece a mí, mi hija, es en su forma de ser", aseguraba Jurado, ante la emoción de Carrasco, de quien elogió el hecho de que "es muy abierta". "A mí me gusta mucho cómo es mi hija", concluía la tonadillera, que también pudo hablar entonces de su deseo de tener más hijos. "Yo quiero tener otro hijo. Lo que ocurre es que el tiempo no me deja, porque, hasta ahora, yo lo había previsto hace un año y algo, pero he estado trabajando mucho, pasando mucho tiempo fuera y no he podido", reconoció la artista quien, a pesar de todo aclaró que "lo tengo en mente, porque tengo muchas ganas de darle un hermanito a mi hija". Tras escuchar ese breve extracto, Vázquez hizo referencia al hecho de que Jurado había elogiado lo extrovertida que era su hija, para después apostar por que "creo que a tu madre, en algunos momentos, le habría costado reconocerte", algo con lo que Carrasco se mostró totalmente de acuerdo.

Nadie puede superarla PUNTO, la calidad siempre a la altura. RJ la más grande era loca con su hija????????#Montealto #APOYOROCÍO1F pic.twitter.com/FUZxRBTk2v — Will? (@Hastaelfuego04) February 1, 2022

"Estoy en el camino de volver a ser la que era"

"Mi madre no me habría conocido. Mi madre no habría reconocido ni mi temor, ni mi cobardía en muchos momentos, ni el hacerme pequeña", coincidió la madrileña, tras lo cual incluso aseguró que "ni me habría reconocido ni lo habría permitido porque, efectivamente, me parezco mucho a ella". "Ahora estoy en el camino de volver a ser la que era, que tenía muchas cosas de ella. Ahí estoy", afirmó además la hija de Jurado. Carrasco pudo hablar entonces del deseo de su madre de ser madre otra vez, "porque le habría encantado darme un hermano y tener otro hijo con mi padre". "Al final, no pudo ser. El de arriba decidió que no y por más veces que lo intentó, no pudo ser", declaró la madrileña, quien admitió que "me habría encantado tener muchos hermanos, estar rodeada de niños". A pesar de todo, la hija de Jurado quiso dejar claro que "esa ausencia la suplieron porque nunca esta sola", acompañada de su padre, "de Juan, de mis primos", entre otras personas, mientras su madre estaba fuera por motivos laborales.