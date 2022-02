'Montealto: regreso a la casa' abrió sus puertas al público y ante la propia Rocío Carrasco el martes 1 de febrero, con el fin de mostrar la primera estancia de la casa de la difunta Rocío Jurado: la habitación de la infancia de la hija de la artista. Antes de mostrar la réplica, sin embargo, el programa mostró a la protagonista un vídeo con declaraciones de Gloria Camila sobre el distanciamiento que existía entre ambas, en medio de la apertura de cajas con recuerdos que la madrileña había realizado ante las cámaras de Telecinco de cara al estreno de 'En el nombre de Rocío'. Unas palabras a las que Carrasco tuvo ocasión de responder en la breve gala.

Rocío Carrasco escucha las palabras de Gloria Camila en 'Montealto: regreso a la casa'

"He llorado sola en mi casa viéndolo. No tenía el conocimiento de que existiera eso", confesaba Gloria Camila en 'Ya son las ocho', el mismo día en el que salió el tráiler en el que Carrasco compartía algunas de las cosas que había sacado de las cajas con pertenencias de la casa de su madre. "Ha sido como volver quince años atrás", reconocía la colaboradora, quien añadía, entre lágrimas, que "me da mucha pena la situación. Que lo tenga que ver años después, en una caja". "Conocer cosas que no conocía y no tener el contacto para que me lo cuente y recordarlo juntas... me da mucha pena que siempre me esté faltando esa parte", declaraba la hija de Jurado.

Asimismo, la colaboradora confesaba haber visto "cosas que desconocía por completo y la pena es que me las estés mandando en un camión y que no tengamos comunicación", momento en el que Carrasco respondió a sus palabras. "Lo que yo quería decir es que qué duda cabe que a mí también me habría gustado que la canción hubiera sonado de otra manera. Pero, desgraciadamente, ha sonado como ha sonado y es lo que tengo que bailar, no me queda otra", manifestó la madrileña, quien recalcó que, "me habría gustado muchísimo que las cosas hubiesen sido de otra forma". "¿Hay intención de cambiar la partitura?", planteó Jorge Javier Vázquez. "Depende de los músicos", respondía su invitada que, cuando el catalán apuntó que "en este caso, sois Gloria Camila y tú", confesó que "es más complicado que eso. En esta banda de música hay muchos más que tocan".

"El maestro es el mismo"

"Pero si tú quieres tener relación con una, ¿qué tiene que ver el resto de la orquesta?", indagó Vázquez. "Porque, al final, el maestro es el mismo. Y creo que ya con eso te he dicho todo", concluyó Carrasco, al respecto. La madrileña también pudo ver y escuchar a Rosa Benito y Amador Mohedano sobre algunas de las pertenencias que habían mostrado en Telecinco y que estaban relacionadas con ambos, ante lo que el presentador quiso saber si había alguna posibilidad de que la hija de Jurado se las entregase en algún momento. "Creo que quedan muchas cosas que pasar todavía y, de momento, las vamos a custodiar y hacer que la gente que la quería y admiraba, la gente que nos ve, pueda disfrutar también de ellas", declaró Carrasco.

Además, también pudo hablar sobre por qué entre sus pertenencias heredadas había objetos de José Ortega Cano, algo que le había sorprendido incluso a ella misma. "Cuando hago la mudanza, de lo único que me encargo es del dormitorio de mi madre. Del resto, se encarga una empresa de mudanzas", explicó la madrileña, tras lo cual confesó sobre el entonces marido de su madre que "yo no sé, ni pregunto, ni me interesa qué se llevó de casa". "En la serie te vas a enterar de todo", prometió Carrasco, cuando le preguntaron el porqué de la ausencia de contacto alguno con Ortega Cano, haciendo referencia así a la próxima emisión de 'En el nombre de Rocío'.