La emotiva dedicatoria de Joshua a su madre en 'Maestros de la costura': "No está en mi vida, pero la quiero"

La final de la tercera edición de 'Maestros de la costura' ha enfrentado a Joshua, Begoña, David y Margarita por hacerse con el preciado maniquí de oro que convierte a uno de ellos en ganadores. Sin embargo, antes de ese duelo final, hay que luchar por una de las dos batas que acercan a los aprendices a estar más cerca de alzarse con la victoria.

Joshua confeccionando el vestido de la primera prueba de la final de 'Maestros de la costura 3'

La primera prueba del duelo consistía en replicar uno de los vestidos de Karl Lagerfeld. Los aprendices debían copiar a la perfección uno diferente, siendo cada uno de una firma distinta en la que trabajó el diseñador. Los mejores trabajos fueron los de Begoña y Joshua, pero finalmente este último se hizo con la bata como duelista, dedicando su trabajo a su madre.

Durante la valoración del jurado, el aprendiz le dedicaba la pieza a su madre, recibiendo unas palabras de apoyo por parte de Lorenzo Caprile en el momento en el que le anunciaban que ganaba el primer puesto de esa prueba: "Tu madre va a estar muy orgullosa, verás que sí". Joshua, entre lágrimas, explicaba mejor la razón de esta dedicatoria: "Yo no tengo relación con mi madre desde hace muchos años, pero es la mujer que me trajo al mundo, ¿no? No sé si estará orgullosa o no, pero este (vestido) se lo iba a dedicar a mi madre pasara lo que pasara. Es mi madre, la quiero y, aunque no esté en mi vida, es la mujer que me trajo al mundo, y eso lo tengo conmigo siempre", explicaba entre lágrimas, haciendo emocionarse también a Caprile.

Los premios del ganador

Joshua, Margarita, David o Begoña. Uno de ellos conseguirá ganar la tercera edición de 'Maestros de la costura'. Sin embargo, no solo es un mérito el suceder a Alicia Cao y a Rosa León, sino también hacerse con todos los galardones por la victoria. Además del maniquí dorado, el aprendiz que gane obtendrá un premio en metálico de 50.000 euros y un curso de diseño de moda en el Centro Superior de Moda de Madrid.