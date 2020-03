Joshua ('Maestros de la costura') cumple su palabra y se desnuda para celebrar que es finalista

La noche del 23 de marzo fue muy especial tanto para los concursantes de 'Maestros de la costura' como para los espectadores que ya pudieron conocer el nombre de los cuatro finalistas. Tras despedirnos de la Brava en la semifinal, entre Begoña, David, Joshua y Margarita se encuentra el nombre del ganador o ganadora de la tercera edición del talent de costura.

Joshua y Raquel Sánchez Silva, en 'Maestros de la costura'

Sin embargo, fue Joshua el que más dio de qué hablar dentro del programa y también en las redes sociales, llegando a ser su nombre trending topic. El aprendiz había prometido que si se convertía en finalista, se desnudaría en el programa. Cuando al acabar la prueba de exteriores ya le nombraron finalista, dijo unas palabras preciosas sobre cómo ha cambiado él haciendo balance de su evolución y contando que no le llamaron en ediciones anteriores, algo que hizo llorar de la emoción a Lorenzo Caprile.

"No sigas, Joshua, que...", pidió Caprile con lágrimas en los ojos. María Escoté, mirando a su compañero, le preguntó: "¿Lloras porque no sabías que Joshua te quería tanto porque dijo que si llegaba a la final se desnudaría?", a lo que, sorprendido, respondió: "Anda, pues yo eso no lo sabía. Si fuera por eso no lloraría, estaría con una sonrisa de aquí a aquí" mientras se señalaba las orejas. El concursante se río confirmando que sí que lo prometió y que está dispuesto a hacerlo.

De vuelta al taller... ¡ropa fuera!

Joshua ('Maestros de la costura') recorre el taller desnudoTVE

En la última prueba, de vuelta al plató, Palomo Spain le recordó al concursante sus palabras preguntando si seguía en pie la promesa. Ni corto ni perezoso, Joshua dijo: "Por supuesto, yo me desnudo rapidito. No tardo nada". Quitándose el jersey y los pantalones, desfiló por todo el taller quedándose en calzoncillos mientras sus compañeros le aplaudían. "Me he quitado un peso de encima al estar desnudo y correteando por el plató. ¡Fuera nervios!", contaba después a cámara el protagonista de este momento.