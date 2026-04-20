'Barrio Esperanza' (15,3%) lidera en su estreno dejando a 'Supervivientes' con un 11,6%

Audiencias Domingo 19 de Abril de 2026
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Noche de estreno en RTVE con el regreso de Globomedia al prime time del domingo, un terreno en el que la productora firmó grandes éxitos en el pasado en Telecinco con títulos como 'Aída' o 'Siete vidas'. Más de una década después del final de aquella etapa, 'Barrio Esperanza' ha logrado un arranque destacado en su debut.
La ficción protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras reunió a 1,6 millones de espectadores y firmó un 15,3% de cuota de pantalla, situándose como líder indiscutible de la noche frente a la competencia. Además, mejora en 2,4 puntos el dato cosechado el domingo anterior por la película "Misión imposible: Sentencia mortal" en la misma franja.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
Por detrás, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se situó en segunda posición con un 11,6% de share y se quedó por debajo del millón de espectadores, lo que supone una bajada de 1,1 puntos respecto a la semana anterior.
Cierra el podio 'Una nueva vida', que alcanzó un 9,8% de cuota de pantalla. La serie de Antena 3 mejora en 1,1 puntos su resultado de la semana previa, consolidándose como una de las ofertas más estables de la noche.
Ferit y Seyran en 'Una nueva vida' de Antena 3
Prime time
- 'Barrio Esperanza' lidera sin problemas en su doble capítulo de estreno (15,3%)
- 'Supervivientes' cae 1,1 puntos acusando la fuerte competencia de la serie de La 1
- 'Una nueva vida' logra remontar en Antena 3 (+1,1)
- 'Cuarto milenio' también sube y destaca en Cuatro con un 7,2%
- Loquillo no interesa tanto como Fernando Tejero en 'Lo de Évole' y cae a un 6,4%
Barrio Esperanza 1.611.000 15,3%
Imprescindibles208.000 1,7%
Cine 208.000 1,7%
Zero dramas201.000 1,8%
Tesoros de la tele 117.000 2,1%
Antena 3 presenta 1.063.000 8,5%
Una nueva vida954.000 9,8%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21562.000 4,9%
Cuarto milenio779.000 7,2%
Supervivientes: Conexión Honduras924.000 11,6%
Lo de Évole 798.000 6,4%
Lo de Évole 335.000 3,3%
Claudia llora en 'Supervivientes: Conexión Honduras'
Late night
- 'España de barrio' se queda con un flojo 8,2% tras 'Barrio Esperanza'
- 'Una nueva vida' tampoco destaca en el late night de Antena 3 (4,3%)
- 'Cuarto milenio' se mantiene estable en Cuatro (7,2%)
- 'Lo de Évole' obtiene discretos resultados en el late night de laSexta (2,9% y 3,8%)
España de barrio 383.000 8,2%
El cine que somos 131.000 5,2%
Cine 58.000 2,6%
Una nueva vida137.000 4,3%
Cuarto milenio266.000 7,2%
Gran Madrid Show93.000 4,9%
Lo de Évole 145.000 2,9%
Lo de Évole 86.000 3,8%
"Robada en mis sueños" en el 'Multicine' de Antena 3
Sobremesa y tarde
- "Robada en mis sueños" (11,9%) en Antena 3 lidera la sobremesa
- Buen registro para "Sabrina (y sus amores)" en La 1 (11,6%)
- "Independence Day: Contraataque" (7,3%) destaca en Cuatro y supera a 'Fiesta' en Telecinco (7%)
- 'La Roca' sigue estancada en la tarde de laSexta (5,1%)
Sesión de tarde 1.018.000 11,6%
Sesión de tarde 2 849.000 10,3%
Aquí la Tierra932.000 10,8%
Saber y ganar: Fin de semana473.000 5,3%
Grandes documentales231.000 2,7%
Supervivientes de la naturaleza 248.000 2,8%
Pandillas salvajes237.000 2,7%
Fauna letal 230.000 2,7%
Fauna letal 191.000 2,3%
Documentales de La 2168.000 2,1%
Apocalipsis de la antigüedad 168.000 2,1%
De tapas por España 163.000 1,9%
De tapas por España 268.000 2,7%
Multicine 1.047.000 11,9%
Multicine 2 749.000 9,0%
Multicine 3 690.000 8,0%
Home cinema 644.000 7,3%
Home cinema 2 504.000 6,1%
Fiesta602.000 7,0%
La Roca438.000 5,1%
Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en 'D Corazón'
Mañana
- Nadie tose a 'La ruleta de la Suerte' en Antena 3 (17,2%)
- 'D Corazón' sube y supera de nuevo los dos dígitos (10,7%) en La 1
- 'Visto lo visto' (6,2%), más cerca de ser "visto y no visto" en Telecinco (-0,7)
- 'Viajeros Cuatro' (8,6% y 8,8%) supera a Telecinco
- Aceptables registros para las reposiciones de 'Equipo de investigación' en laSexta
Agrosfera102.000 14,8%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 261.000 8,6%
Viaje al centro de la tele 284.000 9,1%
Viaje al centro de la tele 336.000 9,6%
D Corazón603.000 10,7%
Apocalipsis de la antigüedad 33.000 3,8%
Los conciertos de La 2 49.000 3,4%
Medina49.000 2,3%
Buenas noticias TV63.000 2,8%
Shalom59.000 2,4%
Últimas preguntas109.000 3,9%
El día del Señor245.000 7,9%
Santa misa252.000 8,1%
Pueblo de Dios 170.000 5,5%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista94.000 2,7%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista93.000 2,4%
Flash moda61.000 1,4%
El escarabajo verde 71.000 1,3%
Viajar en tren 95.000 1,4%
Saber y ganar: Fin de semana153.000 1,9%
Los más...65.000 3,6%
Cumplimos 20 años65.000 3,6%
Centímetros cúbicos92.000 3,1%
Los más...112.000 3,6%
Los más... 112.000 3,6%
Mask Singer: Adivina quién canta174.000 5,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 299.000 7,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 501.000 11,1%
La ruleta de la suerte1.135.000 17,2%
Love shopping TV0 0,1%
¡Toma salami! 11.000 1,5%
¡Toma salami! 29.000 2,9%
Volando voy 158.000 8,4%
Volando voy 291.000 9,7%
Viajeros Cuatro 276.000 8,6%
Viajeros Cuatro 372.000 8,8%
Miramúsica7.000 1,1%
Enphorma17.000 2,2%
Love shopping TV18.000 1,9%
Got Talent España150.000 6,4%
El precio justo 191.000 6,1%
El precio justo 298.000 7,4%
Visto lo visto407.000 6,2%
Equipo de investigación 33.000 4,0%
Aruser@s weekend200.000 9,4%
Equipo de investigación 198.000 6,4%
Equipo de investigación 170.000 5,1%
Equipo de investigación 246.000 5,8%
Marc Sala y Lourdes Maldonado presentan 'Telediario fin de semana'
Informativos
'Antena 3 noticias fin de semana' lidera con claridad con un 20% en la franja de sobremesa, donde el 'Telediario fin de semana' sube hasta un 15,1% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 6,7%. Por detrás, 'Noticias Cuatro 1' marca un 8,8% y laSexta alcanza un 7,9% con su edición de las 14h.
En las ediciones de la noche, el 'Telediario fin de semana 2' se mantiene en primera posición con un 14%, superando el 11,7% de 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' y el 8,1% de 'Informativos Telecinco 21:00'. En esta franja, laSexta anota un 7,4% y Cuatro un 5,9%.
Fin de semana 24h77.000 14,5%
Fin de semana 24h271.000 14,8%
Telediario fin de semana 11.284.000 15,1%
Telediario fin de semana 21.550.000 14,0%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.703.000 20,0%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.272.000 11,7%
Noticias Cuatro 1565.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1354.000 4,2%
Noticias Cuatro 2506.000 5,9%
Informativos Telecinco 15:00570.000 6,7%
Informativos Telecinco 21:00870.000 8,1%
laSexta noticias 14h503.000 7,9%
laSexta deportes 1404.000 4,9%
laSexta noticias 20h633.000 7,4%
laSexta deportes 2410.000 3,6%