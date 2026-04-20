'Barrio Esperanza' (15,3%) lidera en su estreno dejando a 'Supervivientes' con un 11,6%

Por Redacción | |

Noche de estreno en RTVE con el regreso de Globomedia al prime time del domingo, un terreno en el que la productora firmó grandes éxitos en el pasado en Telecinco con títulos como 'Aída' o 'Siete vidas'. Más de una década después del final de aquella etapa, 'Barrio Esperanza' ha logrado un arranque destacado en su debut.

La ficción protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras reunió a 1,6 millones de espectadores y firmó un 15,3% de cuota de pantalla, situándose como líder indiscutible de la noche frente a la competencia. Además, mejora en 2,4 puntos el dato cosechado el domingo anterior por la película "Misión imposible: Sentencia mortal" en la misma franja.

Por detrás, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se situó en segunda posición con un 11,6% de share y se quedó por debajo del millón de espectadores, lo que supone una bajada de 1,1 puntos respecto a la semana anterior.

Cierra el podio 'Una nueva vida', que alcanzó un 9,8% de cuota de pantalla. La serie de Antena 3 mejora en 1,1 puntos su resultado de la semana previa, consolidándose como una de las ofertas más estables de la noche.

Ferit y Seyran en 'Una nueva vida' de Antena 3

Prime time

'Barrio Esperanza' lidera sin problemas en su doble capítulo de estreno (15,3%)

'Supervivientes' cae 1,1 puntos acusando la fuerte competencia de la serie de La 1

'Una nueva vida' logra remontar en Antena 3 (+1,1)

'Cuarto milenio' también sube y destaca en Cuatro con un 7,2%

Loquillo no interesa tanto como Fernando Tejero en 'Lo de Évole' y cae a un 6,4%

La 1

Barrio Esperanza Esperanza 1.611.000 15,3%

La 2

Imprescindibles208.000 1,7% Cine Mariscal. La alegría de vivir 208.000 1,7% Zero dramas201.000 1,8% Tesoros de la tele Aplauso 117.000 2,1%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 1.063.000 8,5% Una nueva vida954.000 9,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21562.000 4,9% Cuarto milenio779.000 7,2%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras924.000 11,6%

laSexta

Lo de Évole Loquillo 798.000 6,4% Lo de Évole Dani Martín 335.000 3,3%

Claudia llora en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Late night

'España de barrio' se queda con un flojo 8,2% tras 'Barrio Esperanza'

'Una nueva vida' tampoco destaca en el late night de Antena 3 (4,3%)

'Cuarto milenio' se mantiene estable en Cuatro (7,2%)

'Lo de Évole' obtiene discretos resultados en el late night de laSexta (2,9% y 3,8%)

La 1

España de barrio Carabanchel 383.000 8,2% El cine que somos Uno para todos 131.000 5,2%

La 2

Cine Traslados 58.000 2,6%

Antena 3

Una nueva vida137.000 4,3%

Cuatro

Cuarto milenio266.000 7,2%

Telecinco

Gran Madrid Show93.000 4,9%

laSexta

Lo de Évole Pucho 145.000 2,9% Lo de Évole Morad 86.000 3,8%

"Robada en mis sueños" en el 'Multicine' de Antena 3

Sobremesa y tarde

"Robada en mis sueños" (11,9%) en Antena 3 lidera la sobremesa

Buen registro para "Sabrina (y sus amores)" en La 1 (11,6%)

"Independence Day: Contraataque" (7,3%) destaca en Cuatro y supera a 'Fiesta' en Telecinco (7%)

'La Roca' sigue estancada en la tarde de laSexta (5,1%)

La 1

Sesión de tarde Sabrina (y sus amores) 1.018.000 11,6% Sesión de tarde 2 El presidente y Miss Wade 849.000 10,3% Aquí la Tierra932.000 10,8%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana473.000 5,3% Grandes documentales231.000 2,7% Supervivientes de la naturaleza Atracción animal 248.000 2,8% Pandillas salvajes237.000 2,7% Fauna letal Sudáfrica 230.000 2,7% Fauna letal Surinam 191.000 2,3% Documentales de La 2168.000 2,1% Apocalipsis de la antigüedad Los rapa nui 168.000 2,1% De tapas por España Cádiz: fenicia, atlántica y liberal 163.000 1,9% De tapas por España Sevilla: ciudad universal de la Edad Media al Renacimiento 268.000 2,7%

Antena 3

Multicine Robada en mis sueños 1.047.000 11,9% Multicine 2 Secretos en el lago 749.000 9,0% Multicine 3 Fugitiva a los 17 690.000 8,0%

Cuatro

Home cinema Independence Day: Contraataque 644.000 7,3% Home cinema 2 Men in Black 3 504.000 6,1%

Telecinco

Fiesta602.000 7,0%

laSexta

La Roca438.000 5,1%

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en 'D Corazón'

Mañana

Nadie tose a 'La ruleta de la Suerte' en Antena 3 (17,2%)

'D Corazón' sube y supera de nuevo los dos dígitos (10,7%) en La 1

'Visto lo visto' (6,2%), más cerca de ser "visto y no visto" en Telecinco (-0,7)

'Viajeros Cuatro' (8,6% y 8,8%) supera a Telecinco

Aceptables registros para las reposiciones de 'Equipo de investigación' en laSexta

La 1

Agrosfera102.000 14,8% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Mecano-grafía 261.000 8,6% Viaje al centro de la tele Eurovisiones 284.000 9,1% Viaje al centro de la tele Spanish dance 336.000 9,6% D Corazón603.000 10,7%

La 2

Apocalipsis de la antigüedad Los minoicos 33.000 3,8% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026: XXVI ciclo jóvenes músicos III 49.000 3,4% Medina49.000 2,3% Buenas noticias TV63.000 2,8% Shalom59.000 2,4% Últimas preguntas109.000 3,9% El día del Señor245.000 7,9% Santa misa252.000 8,1% Pueblo de Dios Siem Riep, el templo vivo de la tierra 170.000 5,5% Un país en bicicleta, diario de una ciclista94.000 2,7% Un país en bicicleta, diario de una ciclista93.000 2,4% Flash moda61.000 1,4% El escarabajo verde Al borde del abismo 71.000 1,3% Viajar en tren Cerdeña: Cagliari-Mandas-Arbatax 95.000 1,4% Saber y ganar: Fin de semana153.000 1,9%

Antena 3

Los más...65.000 3,6% Cumplimos 20 años65.000 3,6% Centímetros cúbicos92.000 3,1% Los más...112.000 3,6% Los más... Teleaprietos 112.000 3,6% Mask Singer: Adivina quién canta174.000 5,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cabrito en salsa al ajillo 299.000 7,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de escarola y pollo con mango 501.000 11,1% La ruleta de la suerte1.135.000 17,2%

Cuatro

Love shopping TV0 0,1% ¡Toma salami! Bienvenido Mister Marshall 11.000 1,5% ¡Toma salami! Grandes éxitos 29.000 2,9% Volando voy Penelles 158.000 8,4% Volando voy Ordesa y Monte Perdido (Huesca) 291.000 9,7% Viajeros Cuatro Menorca 276.000 8,6% Viajeros Cuatro Miami 372.000 8,8%

Telecinco

Miramúsica7.000 1,1% Enphorma17.000 2,2% Love shopping TV18.000 1,9% Got Talent España150.000 6,4% El precio justo ¡A repostar! 191.000 6,1% El precio justo ¡A repostar! 298.000 7,4% Visto lo visto407.000 6,2%

laSexta

Equipo de investigación Butroneros 33.000 4,0% Aruser@s weekend200.000 9,4% Equipo de investigación La carrera de El Piojo 198.000 6,4% Equipo de investigación El robo de una noche de verano 170.000 5,1% Equipo de investigación Furia al volante 246.000 5,8%

Marc Sala y Lourdes Maldonado presentan 'Telediario fin de semana'

Informativos

'Antena 3 noticias fin de semana' lidera con claridad con un 20% en la franja de sobremesa, donde el 'Telediario fin de semana' sube hasta un 15,1% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 6,7%. Por detrás, 'Noticias Cuatro 1' marca un 8,8% y laSexta alcanza un 7,9% con su edición de las 14h.

En las ediciones de la noche, el 'Telediario fin de semana 2' se mantiene en primera posición con un 14%, superando el 11,7% de 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' y el 8,1% de 'Informativos Telecinco 21:00'. En esta franja, laSexta anota un 7,4% y Cuatro un 5,9%.

La 1

Fin de semana 24h77.000 14,5% Fin de semana 24h271.000 14,8% Telediario fin de semana 11.284.000 15,1% Telediario fin de semana 21.550.000 14,0%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.703.000 20,0% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.272.000 11,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1565.000 8,8% El desmarque Cuatro 1354.000 4,2% Noticias Cuatro 2506.000 5,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00570.000 6,7% Informativos Telecinco 21:00870.000 8,1%

laSexta

laSexta noticias 14h503.000 7,9% laSexta deportes 1404.000 4,9% laSexta noticias 20h633.000 7,4% laSexta deportes 2410.000 3,6%

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