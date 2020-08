El emotivo y duro mensaje de Mila Ximénez en su regreso a las redes mientras lucha contra un cáncer

Mila Ximénez, una de las colaboradoras estrella de 'Sálvame', sigue luchando contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó el pasado mes de junio. La periodista decidió dar una entrevista en 'Sábado deluxe' en la que reveló nuevos detalles de la enfermedad que sufre y puso fin a su presencia en medios de comunicación ya que desde entonces no ha aparecido nunca más en el programa de televisión en el que trabaja ni tampoco en ninguna revista. Ximénez está ahora plenamente centrada en luchar contra su enfermedad en la más estricta intimidad.

Mila Ximénez

Pues bien, ahora esta ha querido reaparecer y lo ha hecho en redes sociales, con un breve pero emotivo mensaje con el que ha querido dejar claro que echa de menos a los suyos, posiblemente sus seres más queridos que han pasado los últimos días y semanas con ella. "Todo se queda vacío y sin vida cuando no estáis. Cómo os echo de menos!", es el texto que Ximénez ha publicado en una instantánea en la que vemos una gran piscina vacía y dos hamacas, posiblemente lugar en el que ahora se encuentra descansando del duro tratamiento al que se está sometiendo para poder superar con éxito una dura enfermedad como es el cáncer que sufre.

Estas son las primeras palabras de Ximénez tras semanas de silencio en las que no ha estado en absoluto sola y es que por ejemplo, su hija Alba se desplazó desde Ámsterdam, ciudad en la que reside, para poder apoyarla en este complicado momento. Así lo contó Mila en una dura entrevista en 'Sábado Deluxe' en la que dio detalles del tipo de cáncer que sufre. "Hay metástasis, está ramificado en ciertas partes del pulmón, riñón y demás", afirmó, reconociendo que pese a ser un diagnóstico muy complicado, el equipo médico que la trataba le había dado muchas esperanzas y se mostraban convencidos que iba a poder superarlo.

Así fue su entrevista en 'Deluxe'

La periodista no dudó en hablar largo y tendido en su última charla en 'Sábado deluxe' de lo que sufre y de cómo descubrió el cáncer que se le diagnosticó semanas atrás. "En principio pensé que me había hecho un esguince o que había hecho algún pequeño esfuerzo. Veía que no era normal el dolor que tenía", empezó diciendo, para después explicar que terminó haciéndose una resonancia en una clínica recomendada por María Teresa Campos y fue entonces cuando recibió la peor de las noticias. Desde entonces se encuentra en esta batalla de la que bien seguro saldrá victoriosa.