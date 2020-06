Las emotivas palabras de Mila Ximénez tras anunciar que tiene cáncer: "Empiezo mi lucha con ganas de veros"

El martes 16 de junio, Mila Ximénez dio una triste noticia: padece cáncer de pulmón. La colaboradora de 'Sálvame' entró en el programa por teléfono para contar la verdad y que no se especulase sobre su caso. Además, se mostró en todo momento muy optimista, declarando: "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir".

Mila Ximénez

Ximénez declaró que el tumor que tiene, pese a estar localizado, en inoperable. La misma semana en la que se ha dado a conocer esta información, la colaboradora empieza el tratamiento de quimioterapia y radioterapia contando con el ánimo y el apoyo de sus compañeros, amigos, familiares y fans. "No quiero que me traten como una enferma, le he prometido a mi hija que superaré esto", comentaba.

Su publicación de agradecimiento

Tras recibir gran número de mensajes, Ximénez ha querido pronunciarse de nuevo para agradecer todo el apoyo que le está llegando. Para ello, ha elegido Instagram para poner una serie de fotos de grandes momentos con sus seres queridos, entre los que se encuentran Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Terelu Campos, Kiko Matamoros, sus hermanos y su hija Alba.

Junto a las fotos, ha querido escribir un mensaje de gratitud para todos aquellos que han hablado con ella tras conocerse esta información: "Gracias por estar ahí, me hacéis muchísima compañía. Y aunque algunos no estéis en las fotos. Os tengo guardados en mi corazón. Empiezo mi lucha y tengo muchas ganas de veros a todos. Gracias por el apoyo. Y gracias a vosotros voy a salir de esto muy pronto. Os quiero".