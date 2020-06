Los compañeros de Mila Ximénez se vuelcan con ella tras conocer que tiene cáncer: "¡Estamos contigo!"

'Sálvame' hizo frente este martes a una de sus tardes más duras con el anuncio de una indeseada noticia. Mila Ximénez entraba a través de una llamada telefónica para dar a conocer que le habían detectado un cáncer de pulmón, lo cual sumía el plató del programa en un silencio y una tristeza palpables a través de la pantalla. Jorge Javier Vázquez era el encargado de hablar con ella y el primero en tratar de trasmitirle ánimos.

"Hay mucha gente que está luchando, conviviendo y lo vence", expresaba el presentador, pidiendo que todos los miembros del equipo estuviesen "muy arriba" para enviarle fuerza a su compañera. Sus palabras apelaban en especial a Kiko Hernández, en principio incapaz de abrir la boca debido a la emoción. "Lo que estás diciendo es cierto. En esto momentos hay que dar ánimos y yo he hecho todo lo contrario", reconocía, pues su amiga Mila había sido quien le había tenido que consolar el día anterior cuando le comunicó el diagnóstico.

Mila Ximénez ha anunciado que tiene cáncer de pulmón

"Te voy a coger la mano y no te la voy a soltar, tenemos que matar al bicho", prometía Kiko. Mila Ximénez, por su parte, sorprendía por su entereza y se mostraba convencida de que va a luchar hasta derrotar la enfermedad. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña", afirmaba con su característica crudeza. "Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", defendía.

Kiko Matamoros también intervenía por teléfono para "mandarle un beso enorme a Mila". “Te lo digo en público y también en privado, lo que haga falta, de verdad, me lo pides porque te quiero y quiero estar a tu lado”, le decía. “Estuve a punto de llamarte pero no pude hacerlo, de lo único que tenía ganas es de llorar, dormir y pensar que esto era un puto sueño”, le respondía Ximénez, emocionándose.

Mensajes de ánimo de compañeros y amigos

Lydia Lozano enterraba sus diferencias con Mila y no dudaba en disculparse con ella. "Perdona, te quiero", adivinaba a pronunciar entre nervios y lágrimas. María Patiño se sumaba a sus compañeros en el sentimiento de esperanza: "Estoy convencida porque lo sé, igual que intuía que pasaba algo y no tuve el coraje de afrontarlo contigo, que esto es un pequeño obstáculo". Por otro lado, Mila reconocía estar recibiendo un gran apoyo de Terelu Campos: "Ell sabe mucho de esto".

Muchos son los compañeros de profesión que han enviado mensajes de ánimo a Mila tras conocer la noticia de su cáncer, algunos de los cuales han utilizado las redes sociales para hacer públicas sus palabras. Sus grandes amigos Suso Álvarez o el Maestro Joao publicaban recuerdos junto a ella, e incluso este último hacía uso de un vídeo de su paso por 'El tiempo del descuento': "Te quedas mi querida amiga, te quedas sí o sí". Hugo Castejón también decidía aparcar los continuos conflictos que mantuvieron en 'GH VIP 7' y le enviaba un emotivo mensaje a través de sus redes.

Lamento escuchar la noticia sobre la enfermedad de Mila. Ánimo y fuerza en esta batalla ????#BuhoComoTu16J — Hugo Castejon ????????????Meneo eo eo eo (@HugoCastejon) June 16, 2020

Mucha fuerza y mucho ánimo, querida compañera @milaximenez. — Risto Mejide ???? (@ristomejide) June 16, 2020

Te quiero mucho @milaximenez — Antonio Rossi (@antoniorossi) June 16, 2020