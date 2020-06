Mila Ximénez anuncia que padece cáncer de pulmón: "Un tumor de mierda no me va a parar la vida"

'Sálvame' se ha enfrentado este martes, 16 de junio, a una de sus tardes más complicadas. Mila Ximénez ha intervenido en el programa por teléfono para anunciar una dura noticia tanto a sus compañeros como a los espectadores de Telecinco: "Estoy con ganas de contarlo porque se ha especulado mucho, e incluso se ha dicho que me había operado". Así ha comenzado su conexión, desvelando después que lleva varios días ausente porque padece cáncer de pulmón.

Mila Ximénez

Tras ser diagnosticada el pasado lunes, 8 de junio, la sevillana va a iniciar de forma inmediata el tratamiento radioterapia y quimioterapia para plantar cara a la enfermedad. "Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo", ha confesado a Jorge Javier Vázquez.

Aunque se rompía de dolor, Ximénez se ha mostrado fuerte en este duro momento que está atravesando en su vida: "Yo a mi médico le dije '¿me voy a morir?' y me dijo 'de esto no lo creo'". "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", ha añadido con esperanza en el espacio de La Fábrica de la Tele.

Duro golpe para sus compañeros

La noticia ha dejado conmocionados a los colaboradores de 'Sálvame' que no han podido contener las lágrimas en directo. Kiko Hernández ha entrado para apoyar a su amiga en este delicado momento: "No te quiero, te adoro y te ayudaré hasta que no me queden fuerzas". Igual de afectada se ha mostrado María Patiño que está segura de que "todo lo negativo que nos pasa es por algo positivo que vendrá". Incluso ha habido un emotivo momento para hacer las paces con Lydia Lozano que estaba notablemente emocionada por la noticia. Finalmente, Ximénez ha querido tranquilizar a sus compañeros dejando claro algo: "No voy a tirar la toalla".