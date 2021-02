El emotivo rap de Víctor en 'Got Talent': "Has dado unas patadas en la boca a compositores de otras canciones"

El viernes 5 de febrero, 'Got Talent España' alcanzó su cuarta ronda de audiciones, en la que Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez recibieron a Víctor, un concursante que se lanzó a interpretar un rap compuesto por él mismo, dedicado a su hijo, con un mensaje de vida que recibió el aplauso y los tres síes del jurado.

Víctor, durante su actuación en 'Got Talent 6'

"Mi hijo para mí es mi vida entera. No puedo pedirle más a dios", reconocía el concursante, después de manifestar que "vengo a cantar una canción de rap que le dedico a mi hijo", además de "cumplir una promesa que le hice a mi hermano": "que llegaría a ser rapero profesional. Y en eso estoy". "Mi hermano murió cuando yo tenía 23 años. Tuvo un accidente y lo mataron. Ahora estoy en 'Got Talent' para cumplir la promesa que le hice", declaró Víctor, quien reconoció que dicho suceso "me afectó bastante", hasta el punto de que "me fui demasiado al alcohol, a la mala vida y fue lo peor porque, al fin y al cabo, el dolor lo tienes que pasar. Si no es antes, es después".

"Conseguí dejarlo realmente cuando conocí a mi exmujer y tuve a mi hijo. Eso fue lo que hizo que yo cambiara bastante y tuviera más ganas de vivir", manifestó el barcelonés, quien por entonces volvió "a tener miedo a la muerte", algo que perdió "cuando pasó lo de mi hermano. Veía peligro y sonreía". Durante su interpretación, Víctor lanzó un claro mensaje a su pequeño, a quien instaba a luchar por sus sueños, a no rendirse, a ofrecer su ayuda sin pedir nada a cambio, a cuidar a sus amigos o a no ofender a las personas, especialmente a sus seres queridos, entre otros muchos consejos positivos, a favor de un buen comportamiento en la sociedad, que enternecieron al jurado. "Me ha encantado. Te digo una cosa: este rap habla tan claro de las cosas tan básicas y fundamentales con las que hay que vivir, que creo que me la voy a adjudicar el día de mañana para mis hijos, para ponérsela", elogió Edurne.

"Tu hijo tiene mucha suerte"

Por su parte, Dani reconoció que "escucho bastante rap y me gusta el reivindicativo, que tiene fuerza y mensaje", para después elogiar que "lo que has hecho tú aquí también es diferente. Es un rap que puede ser bonito, un mensaje a tu hijo que es belleza". El turno de palabra fue entonces para Risto, quien leyó algunos versos de la canción "Mamasita" de Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul, más superficiales y típicos de géneros como el reggaeton. "Este es el nivel. Y lo que tú has hecho hoy es darle un par de patadas en la boca al compositor de esta canción", declaró el barcelonés, con dureza, tras lo cual lanzó a Víctor que "tu hijo tiene mucha suerte" y le otorgó el primero de los tres síes que sumó el rapero. "Estoy muy harto de las canciones de rumbear, el culo y tal", comentaba Mejide, una vez que Víctor se retiró. "Mi hermano, donde quiera que esté, seguro que está orgullosísimo de mí", apostó el concursante, orgulloso y agradecido.