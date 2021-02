Paqui y Ana, las abuelas de Tiktok, conquistan al público de 'Got Talent': "¡Qué buen rollo, qué vitalidad!"

El viernes 5 de febrero, la sexta edición de 'Got Talent España' emitió sus cuartas audiciones con Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide de nuevo como jurado. Los tres tuvieron ocasión de disfrutar entonces de una actuación muy especial: la de Paqui y Ana, hermanas de 93 y 89 años de edad, que acudieron junto a su nieta tras hacerse muy conocidas en TikTok por su vitalidad y buen rollo.

Edurne y Santi Millán se animan a bailar con Paqui, Ana y su nieta en 'Got Talent'

Ambas mujeres llegaron al escenario junto a su nieta Nerea, encargada de compartir sus bailes en la popular red social, donde ambas se animan a bailar cualquiera de los retos que surgen en la misma, algo que la propia Edurne había podido disfrutar antes de verlas sobre el escenario. Una irrupción en escena en la que Ana se mostró especialmente dicharachera y muy pendiente de Santi Millán quien, por desgracia, tuvo que mantener las distancias como parte de las medidas de seguridad anti-Covid establecidas en el formato. "Con el confinamiento, dejaron de ir al Centro de Día al que iban todas las mañanas. Allí les hacían una serie de ejercicios de memoria, psicomotricidad fina, gruesa, que las mantenía activas", explicaba la nieta, que prosiguió señaalndo que "el parón les vino fatal" a ambas ancianas.

"Se me ocurrió empezar a hacerles gimnasia de movilidad reducida y luego acabar con una coreografía", relató Nerea que, finalmente, "un día, se me ocurrió grabar un TikTok y empezó a volar". De hecho, en dicha red social, actualmente sus vídeos superan los cuatrocientos mil seguidores, acumulando cinco millones de "me gusta". "Yo no sé ni lo que es TikTok, y aquí Paqui y Ana a tope con eso", comentaba Mejide, antes de dar paso a ambas mujeres, que hicieron varios ejercicios sencillos pero que, con los comentarios de Ana y los despistes de Paqui, que apenas era capaz de ver a su alrededor con claridad, consiguieron conquistar al público con su gracia y salero. Ambas concursantes llegaron incluso a hacer el "baile del pavo" acompañados por Santi Millán y Edurne, en una actuación breve y algo caótica, pero entretenida para el público y para ambas mujeres, acostumbradas a rutinas de ejercicio de movilidad reducida de unos 45 minutos.

"Agradezco que nos hayáis alegrado este momento"

"Me ha hecho mucha ilusión que estéis en 'Got Talent', porque para mí TikTok también ha sido una salvación en este confinamiento, y fue un descubrimiento ver sus vídeos", declaró la cantante, entusiasmada. "Os agradezco que hayáis venido por este rato que nos habéis hecho pasar. No es exactamente lo que yo estaría buscando para una semifinal. Voy a dar un 'no', pero agradezco muchísimo que nos hayáis alegrado este momento y que sigáis haciendo las cosas en TikTok", manifestó Risto, mientras que Dani exclamó "qué buen rato, qué buen rollo, qué vitalidad". "Lo que estoy viendo es un resumen de lo que a veces se nos olvida, que son los abuelos. Son todo eso. Gracias por este rato, porque me lo he pasado increíblemente con vosotras", alabó el humorista, tras lo cual matizó que "igual funciona mejor en TikTok que en un escenario, pero el resto ha funcionado como pocas actuaciones en 'Got Talent'", por lo que tanto él como Edurne otorgaron dos síes a Paqui y Ana.