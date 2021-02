La actuación de Belén en 'Got Talent' para dar voz a las familias de desaparecidos: "Es una herida abierta"

El viernes 5 de febrero, 'Got Talent España' alcanzó su cuarta tanda de audiciones con nuevos talentos sobre el escenario. Entre ellos, se encontraba Belén, una mujer canaria que no acudió sola al programa: además de contar con la compañía de su madre, también llegaba arropada de varios familiares de personas que, al igual que su hermano, habían desaparecido de formas misteriosas y aún no habían sido halladas. A ellos, de hecho, y a todos aquellos que habían perdido seres queridos en situaciones similares, dedicó Belén una preciosa aria que fue motivo de alabanza por parte de los jueces.

Belén, en las audiciones de 'Got Talent'

"Quiero dedicarle el aria de Maddalena, de la ópera 'Andrea Chénier'", explicó la concursante, tras lo cual añadió que "es un aria que habla de esperanza, de ilusión y se la quiero dedicar a mi madre, que perdió un hijo, desaparecido a la edad de trece años, mi hermano el mayor". "Vengo también en representación de la fundación Quién Sabe Dónde. Quiero poner la voz a los familiares de las personas desaparecidas", añadió Belén, quien relató que "mi hermano Alberto Pérez Elvira desapareció hace 47 años", marcando la vida de Belén y su familia con "la tragedia, el horror y el dolor. Muchos años de dolor". "Para mí, mi hermano es como un héroe. Es como esa persona inalcanzable, a la que todo el mundo buscaba, por la que mi madre estaba siempre ausente", explicaba Belén. "Es tener una herida abierta que nunca se cura y a veces es muy difícil de llevar", aportaba una de sus acompañantes, quienes hablaron de la desaparición de sus seres queridos, mientras que otro hombre compartía que "mi hermano no está, pero quiero tener un sitio donde verlo, donde darle una despedida como se merece".

"No hay ni un solo día que no me acuerde de él. Cuando salgo al escenario, pienso que puede estar viéndolo. ¿Y si está vivo?", manifestó la concursante, como parte de una serie de declaraciones en las que todos compartían sentimientos similares sobre lo que sentía ante la desaparición de su gente o el hecho de no tener ninguna pista sobre ellos. "Te preguntas todos los días lo mismo: ¿cómo puede ser? ¿Dónde puede estar? ¿Qué puedo hacer?", confesaba otro acompañante, entre los cuales también se destacó que "mientras no haya evidencias de muerte, hay esperanza de vida, así que podemos soñar, ¿no?". "Me gustaría que mi madre lo pudiera ver antes de morir", deseó Belén, como parte de unas declaraciones en las que ella y sus compañeros contaron con el apoyo de Paco Lobatón, quien ha recogido múltiples testimonios sobre desapariciones a lo largo de su carrera y promovió la creación de distintas entidades para estos casos.

Una causa al servicio de una gran actuación

"Por todos ellos, porque cuando una persona desaparece, no lo hacen sus derechos. Seguiremos alzando la voz y pidiendo que sea escuchada por la sociedad española", declaró el periodista, como portavoz. Durante la actuación de Belén, de hecho, se mostraron fotos de desaparecidos, junto a las últimas fechas en las que fueron vistos y los lugares, tanto familiares de los presentes como de otras personas de la fundación que representaban. "Estamos en un concurso en el que pasan muchas cosas y la dinámica es siempre jolgorio y, de repente, ocurre algo que detiene el tiempo, que nos hace parar a todos y reflexionar sobre algo muy importante. Y nos hace sentir", manifestó Risto Mejide, quien reconoció que, aunque creía "que las causas no deben empañar las actuaciones, creo que, en tu caso, ha sido una gran causa al servicio de una grandísima actuación".

Unas palabras que suscribió su compañera Edurne, mientras que Dani Martínez manifestó que, al contrario que el resto del jurado, a pesar de que no tenía una opinión más profesional, "siempre me dejo llevar por lo que veo en el escenario". "La gente que canta lírico me asombra muchísimo, tu actuación ha sido increíble. Tienes un chorro de voz espectacular y está muy bien que se utilice 'Got Talent' para este tipo de cosas", subrayó el leonés, tras lo cual recordó que "muchas veces, hay desapariciones que se hacen muy mediáticas y todos estamos pendientes de ellas, pero hay muchas familias y muchos desaparecidos que olvidamos y no hay que hacerlo". "Hay que seguir confiando y poner medios para llegar a ello", animó el humorista, tras lo cual Belén recibió tres síes por parte del jurado.