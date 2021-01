Pando impacta con un triunfal regreso a 'Got Talent' gracias a un arriesgado número: "He mejorado un montón"

El viernes 29 de enero, la sexta edición de 'Got Talent España' alcanzó su tercera tanda de audiciones en Telecinco, en la que nuevos concursantes se subieron al escenario para ser valorados por el jurado formado por Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez. Entre ellos, hubo un "veterano" del formato, Pando, un joven de diecinueve años que regresaba dos años después al programa con un claro objetivo: conseguir el "sí" de Edurne y Mejide, los cuales lo rechazaron por entonces tras hacer un truco de magia con cartas que no convenció especialmente a la cantante.

Pando, colgado bocabajo durante su actuación en 'Got Talent España 6'

"Hace dos años estuve en 'Got Talent' y no logré pasar: tuve el no de Risto y el no de Edurne", recordó Pando, antes de que el programa emitiera un extracto del momento, en el que el joven presentó un número de magia con cartas tras el cual la segunda jueza declaró que "no me has impresionado". "Pienso que he mejorado un montón desde aquel entonces y para mí, conseguir el sí de Risto y el sí de Edurne, sería quitarme esa espinita que llevo clavada desde hace dos años", confesaba el concursante. Pando recalcó entonces que "lo que vengo a hacer hoy es un número de mucho riesgo y tiene que estar todo milimétricamente perfecto", muy diferente a su actuación años atrás.

"He puesto el listón alto porque dije: 'si voy, es porque lo hago a lo grande'. Vamos a por el sí de Edurne y por el sí de Risto. A la segunda va la vencida", afirmó Pando, muy seguro, antes de subirse al escenario, donde aseguró que "vengo a demostrar que, aunque tenga diecinueve años, puedo hacer posible lo imposible". El concursante pasó a ser atado con una camisa de fuerza, cuya resistencia fue puesta a prueba por Mejide, para después colgarse boca abajo en una estructura de hierro. El objetivo de la actuación era liberarse en sesenta segundos, tiempo tras el cual se activaban dos columnas de fuego que, en caso de que Pando siguiera colgado, lo acabarían quemando. Una mecánica que generó una gran tensión entre los jueces, el público e incluso la madre y la novia del concursante, muy atentas desde los márgenes del escenario.

"Pablo López triunfó gracias a mí, si te parece"

"A lo mejor gracias a ese 'no me has impresionado', se lo ha currado", comentó Edurne, una vez que la impresionante performance concluyó con éxito. "Claro, y Pablo López triunfó gracias a mí, si te parece", replicó Mejide, con sarcasmo, recordando las críticas que lanzó contra el cantante durante su paso por 'Operación Triunfo' en 2008. "No. La gente tiene el talento que tiene, lo que pasa es que igual su actuación de entonces no fue tan buena como esta", opinó el barcelonés, tajante. "Lo paso muy mal cuando ponéis en riesgo vuestra vida. Creo que en eso consisten estos números, en crear en los espectadores esa sensación de agobio", confesó entonces Edurne, quien remató sus palabras asegurando que "hoy sí que me has impresionado".

"Los grandes conseguían que el espectador sufriese, hasta el extremo de que había infartos entre el público. Hoy tú has tenido una pizca de eso. Ha sido angustioso verte, a la par que brillante", elogió Mejide, mientras que Dani destacó el cómo "te has tomado esa actuación más errónea que tuviste en otra edición porque, al final, todos fallamos". "Pero la actitud que has tenido dice mucho de ti, de lo que quieres ser y a dónde quieres llegar. Te has puesto al límite y nos has llevado a todos al límite. Eso es de tener mucho talento", añadió el juez, tras lo cual él y sus compañeros otorgaron tres "sies" a Pando. "Lo importante es no rendirse y luchar por lo que uno quiere. Y yo creo que hoy lo he hecho", confesó el concursante, satisfecho.