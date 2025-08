Por Sergio Navarro |

A ' En boca de todos ' se la han colado. La gente aprovecha cualquier oportunidad para lanzar los mensajes que considere, aunquepor el presentador Nacho Abad y el equipo. El autor ha sido Donato Conte, propietario de una empresa náutica, que ha entrado este 31 de julio por videollamada en directo.

Contaba que hay muchos yates abandonados y que su trabajo es quedárselos, con el beneplácito de los propietarios, asumir la deuda, rehabilitarlos, solucionar el tema legal y venderlos. Tras unos minutos de charla, Abad se despedía del entrevistado para dar paso a otro asunto.

Donato Conte, entrevistado por Nacho Abad en 'En boca de todos'

Aquí podría haberse quedado la cosa, pero poco menos de una hora después, el presentador cortaba abruptamente una entrevista a un hombre que se había encadenado para recuperar a su hijo y denunciar lo ocurrido. "Gracias a las redes sociales, hemos descubierto una cosa que ha sucedido durante el programa", decía Abad.

Nacho Abad explica lo ocurrido

"Sinceramente, yo no me había dato cuenta. Tienen ustedes una vista que yo no tengo", contaba el presentador, agradeciendo que los espectadores lo hayan comentado para ellos poderlo denunciar: "No lo queremos pasar por alto", señalaba, antes de contar qué es exactamente lo ocurrido para aquellos que no se hubiesen dado cuenta.

'En boca de todos' condena lo sucedido mostrando la imagen

"Durante esta videollamada, detrás había una pizarra en la que había un mensaje contra Pedro Sánchez, acompañado de un insulto con las siglas que están viendo. Lógicamente, condenamos la utilización de nuestro programa para mandar un mensaje encubierto: Sanchez, HDP y corrupto", comentaba Abad, quien añadía: "Yo estaba hablando de un barco y no sabía que estaban usando esto para insultar a Sánchez. Deduzco que es Pedro Sánchez".