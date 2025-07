Por Redacción |

Tras fichar a Noelia Núñez como colaboradora, ' En boca de todos ' trató. Para debatir de este asunto, Nacho Abad conectaba con Kautar Mribet, una activista e influencer ceutí que sí usa el burkini, a través de una videollamada.

En su intervención, Kautar Mribet apenas pudo dar su punto de vista ya que desde el plató de televisión del programa de Cuatro colaboradoras como Patricia Cerezo o Sonia Ferrer la interrumpían continuamente, sin dejar que la joven musulmana expusiese los motivos por los que defiende esta prenda de vestir.

Kautar Mribet, en 'En boca de todos'

Ese mismo día, Kautar publicó un vídeo en sus redes sociales valorando su participación en 'En boca de todos', señalando varias situaciones desagradables más allá de lo que se pudo ver como espectador. "He estado en 'En boca de todos', de Cuatro y ha sido una auténtica vergüenza. Una vergüenza que empezó dando desde el minuto cero. En la previa yo ya estaba descolocada por la actitud de una de las chicas del equipo", empezaba diciendo la activista.

"Me empezó a llamar María incluso cuando me preguntó si Kautar se escribía con r. Le pregunté que por qué me llamaba María y la chica pasaba olímpicamente de mi pregunta, para mí es una forma de vacilarme antes del directo. Se llama microrracismo", declaraba la joven.

Patricia Cerezo, colaboradora de 'En boca de todos'

En desigualdad

"A mí nadie me dijo que iba a haber una mesa de blancos privilegiados, opinando de un tema que me concierne, sin dejarme a mí intervenir apenas. Cada vez que yo hablaba, se hablaba por encima de mí", denunciaba Kautar. "Este mensaje se lo lanzo al director del programa. Si vas a hacer una mesa de debate, tienes que tener en persona a la gente que vaya a hablar de ello en plató, no llamarnos por teléfono cuya conexión da pena. No estamos en las mismas condiciones", estallaba, dejando claro que no pudo exponer sus puntos en condiciones.