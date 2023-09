Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que se separó Bertín Osborne de Fabiola Martínez, varios han sido los nombres de otras personas que han salido por mantener una supuesta relación con el cantante. Hace un tiempo se puso en la palestra el nombre de Encarna Navarro, quien fuera concursante de 'Operación Triunfo' en 2006. Esta cantante, también conocida como Enna, ha decidido conceder una entrevista a 'Espejo público' donde ha confirmado una relación íntima de 15 años después de que el presentador de televisión haya desmentido una amistad con ella.

Encarna Navarro en 'Espejo público'

La artista de 'OT' se siente decepcionada con Bertín Osborne, ya que ha compartido varias veces escenario con él y para ella es un "tío fabuloso". Sin embargo, ella ha aclarado que está centrada en la música y que no quiere hablar de su vida privada, pero, en el que compartieron confidencias. Además, la intérprete ha confesado que la última vez que estuvo en contacto con Osborne fue cuando salió a la luz la noticia de su futura paternidad.

Enna también ha desvelado que esta situación con el que fuera su "gran amigo" la lleva a un "sentimiento de tristeza y decepción". No todo ha sido malo, ya que la cantante ha resaltado varios aspectos positivos de Osborne: "su voz, su simpatía y cómo sabe tratar a las mujeres". Por otro lado, Gema López, excolaboradora de 'Sálvame', ha opinado sobre el asunto, destacando que el cambio en el comportamiento del cantante con varias de las chicas con las que podría haber tenido una relación se debe a que "no a todas las puede ajustar en el calendario".

El paso de Encarna Navarro por 'OT'

La artista ha confirmado por primera vez su relación con el cantante, pero ha dado muchas entrevistas a lo largo de su carrera. Una de ellas fue para FormulaTV en 2020, donde repasó toda su trayectoria. Encarna Navarro, en sus declaraciones, recordó una charla que tuvo sobre su paso por 'Operación Triunfo': "Me dijeron en una reunión privada que, si seguía, al año siguiente se presentarían ciegos, sordos o mancos y 'OT' no es ninguna ONG". Además, la intérprete quiso alabar el trabajo que hizo Samantha en su edición: "Samantha es un ejemplo de superación y está demostrando lo que yo no pude".