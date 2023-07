Por Beatriz Prieto |

Días después de que saliera a la luz el futuro nacimiento de su sexto hijo y sus desafortunadas declaraciones al respecto, Bertín Osborne estallaba este fin de semana en su cuenta de Instagram, donde señalaba sin rodeos a varias profesionales del mundo de la televisión. Entre ellas, se encontraba Sandra Barneda quien, al comienzo de la emisión de 'Así es la vida'del lunes 17 de julio, dedicó un par de minutos a responder a las acusaciones del también presentador.

Sandra Barneda responde a las declaraciones de Bertín Osborne en 'Así es la vida'

"Creo que, por alusión, nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima. Creo que se ha colocado en un lugar de víctima, donde", opinaba la presentadora del espacio de Telecinco, después de ser señalada por Osborne como parte del "acoso" de los medios y las críticas contra su expareja y madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén,, quien ya tuvo ocasión de responder al cantante en ' Fiesta ' un par de días antes.

"Me hubiera encantado que no solo hubiera nombrado a mujeres, sino también a hombres que han hablado y tienen una mayor relación de amistad que la nuestra", lanzó Barneda. La catalana señaló que "no hubiera pasado nada, tiene su derecho, pero creo que, cuando tú niegas una relación y eres incoherente, luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclararlas", para después matizar que "está bien hecho que ahora él haya aclarado parte de las dudas".

"No se ha atacado a Gabriela"

La presentadora confesó de Osborne que "lo vi muy nervioso" y apostó por que "le ha superado la situación y que no quería hacer estas declaraciones tan desafortunadas". "Es verdad que se lanza a los leones y creo que luego ha visto una imagen no buena para él, seguramente no acorde con lo que él puede pensar y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga", continuó Barneda. Un discurso que la catalana remató con una rotunda defensa: "Y con cariño, como creo que se ha hecho desde este programa, no se ha hecho ningún ataque a Gabriela, sino todo lo contrario. La hemos defendido más que otros y que él mismo".