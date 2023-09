Gloria Camila ficha por 'Espejo público': "Estaba en depresión y con ansiedad"

Por Almudena M. Lizana |

El lunes 18 de septiembre de 2023, Gloria Camila ha vuelto a la televisión de la mano de Susanna Griso y Gema López. La hija de Rocío Jurado se ha sumado al plantel de colaboradores de la sección "Más espejo" de 'Espejo público'. "Esto es un atraco porque todavía está retocándose", advertía López, mientras el programa ponía la canción "Ahora estoy mejor" de Isa Pantoja.

, así que bueno, da la casualidad de que empiezo el mismo día", decía Gloria Camila, recordando así a su madre. "Tengo la sensación de que hemos hablado mucho de ti, pero que todavía no te conocemos", comentaba Gema López. "Hoy de verdad vais a poder preguntarme cualquier cosa, estoy dispuesta a hablar de todos los temas.", se abría Gloria Camila, con ganas de hablar.

Minutos después, la presentadora y la excolaboradora de 'Sálvame' han charlado con Gloria Camila, repasando su historia en televisión. "Llevaba mucho tiempo acarreando temas personales, soy muy dada a guardarme todo. Cuando me fui al concurso de la granja, yo ya estaba en psicólogos, porque con lo último que estaba pasando, yo estaba en un bucle del que no podía salir", decía la joven.

"Salió la serie documental de mi hermana y luego pasó lo del matrimonio de mi padre con Ana. Me agobié mucho en el concurso y salí tocada. Determinaron que estaba en depresión y con ansiedad. Y salí de 'Pesadilla en El Paraíso' con un 90% de ansiedad, entonces me dieron la baja y me dijeron que no podía estar en tele", recordaba Gloria Camila, desvelando el motivo por el que se alejó de la televisión.

"Espero que mi madre esté orgullosa de mí, yo todo lo que he hecho ha sido de corazón, he intentado hacer bien las cosas, estoy con mis hermanos, estoy con mi padre, yo jamás he hablado nada que esté fuera de lugar y no le he faltado el respeto a nadie", comentaba Gloria Camila, para hablar después de cómo cuenta en sus redes sociales algunos de sus problemas, desvelando cómo le dieron una cita con el psicólogo dentro de un año. "Igual si no me suicido, llego a la cita", comentaba la joven, criticando los plazos con los que se trabajan en estos casos.

Cuando cebaban el fichaje de Gloria Camila la semana anterior, Gema López rescató algo muy típico de 'Sálvame': los planos con el director del programa, Alberto Díaz, cuchicheando sobre la información que estaban tratando, rompiendo los moldes de 'Espejo público'. Además, los fichajes de la propia Gema López, Pilar Vidal, Alonso Caparrós y ahora Gloria Camila hacen que este nuevo equipo y sus dinámicas evoquen al extinguido formato de La Fábrica de la Tele.