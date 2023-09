Gema López debuta en 'Espejo público' con ganas de "quitarse todo": "Veo esto muy paradito"

Por Almudena M. Lizana |

El viernes 8 de septiembre de 2023, 'Espejo público' anunciaba un fichaje bomba que iba a revolucionar las mañanas de Antena 3: Gema López volvía a "su casa" tras 12 años en Telecinco, sumándose al equipo de Susanna Griso como copresentadora de la sección "Más espejo público". El 11 de septiembre de 2023, López consumaba su vuelta a la cadena principal de Atresmedia, reaccionando a unos vídeos que le habían preparado recordando su etapa en Antena 3.

'Espejo público'

"Terminaba una etapa importante, porque ' ¿Dónde estás corazón? ' se hizo solo para un programa. Era una prueba y duró nueve años.. Es como si el tiempo no hubiese pasado. La verdad es que me ha removido mucho", desvelaba López, emocionándose al recordar sus momentos en 'DEC'.

"He empezado con mal pie, he dicho: 'Primer día en Antena 3, me voy a poner de señorita y me voy a poner unos tacones'. Ahora resulta que me encuentro a la presentadora en zapatillas. La verdad es que me has hecho un gran favor. Hasta con zapatillas me superas. Me voy a quitar los zapatos. Aquí me voy a quitar de todo, porque veo esto muy paradito", soltaba Gema López, intentando quitarle algo de seriedad a la sección, aportándole esa frescura que podría evocar a la esencia de 'Sálvame'.

¿Un 'Sálvame' en Antena 3?

Una esencia que, paradójicamente, también se podía notar gracias a las personas que estaban acompañando a Griso y López en el plató. Por una parte estaba Miquel Valls, el exreportero de 'El programa de Ana Rosa', expresentador de 'Ya es mediodía' y excolaborador de 'Cuatro al día'. Y por otra parte, Gema López tenía con ella a dos compañeras con las que ha compartido plató de 'Sálvame' durante mucho tiempo: Laura Fa y Pilar Vidal.