Encarna Pardo: "He podido producir 3 formatos que siempre había soñado: 'Pekín Express', 'Top Chef' y 'La Voz"

Encarna Pardo ha sido directora ejecutiva de Entretenimiento de Boomerang TV durante más de 26 años y ahora, ante todo, es una apasionada del mundo de la televisión, una pionera poniendo en pie grandes programas y una visionaria del éxito a la hora de hacerse con formatos internacionales.

La televisión es cíclica, Boomerang TV empezó con 'El diario de Patricia' y uno de vuestros últimos formatos es 'El diario de Jorge'. ¿Cómo ha cambiado la televisión de uno al otro?

Ha cambiado todo y no ha cambiado nada. Ha cambiado la tele en abierto, están las plataformas, se consume todo de otra manera... Incluso el prime time se ha desvirtuado un poco. La media de consumo ha bajado, la audiencia se va fragmentando y hay más opciones que antes no existían. Si ves los títulos que están volviendo a lanzar las cadenas, no difiere mucho lo que se hacía en la época de El diario.

¿Todos los programas que has hecho podrían recuperarse a día de hoy?

No. O quizás no de la misma manera. Si me llegas a preguntar hace un tiempo si habría posibilidad de recuperar el talk, te hubiera dicho que no lo sé porque igual las marcas lo ven como algo del pasado. Por ejemplo, Telecinco relanza de vez en cuando 'Hay una cosa que te quiero decir'; no ha variado prácticamente nada ese formato desde que se hizo y ahí sigue.

A veces somos, socialmente, un poco falsos e hipócritas, porque criticamos formatos, pero luego aceptamos como consumo cotidiano otras cosas que moralmente son mucho más reprobables

¿'El juego de tu vida' podría volver?

A mí me encantaría, pero sería políticamente incorrecto ahora mismo. Para poder hacerlo tienes que hacer ciertas preguntas y tratarlo de determinada manera. Hoy en día no sería correcto y las cadenas tampoco se atreverían. En su día tuvimos algunas, pero a todo el mundo le parecía estupendo y siempre era líder de audiencia. Ahora, tendríamos muchas críticas, la sociedad lo ve de otra manera. A veces somos, socialmente, un poco falsos e hipócritas, porque luego aceptamos como consumo cotidiano otras cosas que moralmente son mucho más reprobables.

¿Qué supuso producir programas de buscar pareja? Tenéis un montón en vuestro catalogo...

El dating es un género que se ha hecho toda la vida, pero van cambiando. Al principio eran datings de plató. Hicimos para Cuatro el único dating vinculado a una página real de contactos y eso fue muy novedoso en su momento. Después hemos hecho reality como Love Island, para un público muy joven cautivo.

¿Cómo han cambiado las relaciones de las productoras con las cadenas?

Hay muchos intereses. Ahora, un programa no solo se produce porque tú crees que es bueno o porque es idóneo en ese momento, se puede producir por muchos motivos. A lo mejor prima que una de las productoras asociadas al grupo haya presentado uno parecido, o que tu propia empresa tenga otra producción aunque sea en ficción. Es un montón de componentes que antes no se tenían tanto en cuenta, pero es lo normal. El mercado ha crecido mucho y cada vez que un canal toma una decisión lo hace por muchos motivos.

¿Y qué significó 'Pekín Express'? ¿Duele ver que ha vuelto con otra productora?

Personalmente y para esta empresa, significó muchísimo. Ahora lo veo y se me abren las carnes. No porque esté mal hecho, porque está muy bien, sino porque me hubiera gustado producirlo a mí. Hicimos cuatro temporadas en Cuatro y otras dos en Atresmedia, un formato que nadie daba un duro por él al principio. Además, tenía un presupuesto muy alto y lo que supuso fue una oportunidad enorme de hacer este programa, un aprendizaje brutal, haciendo un programa internacional, itinerante, con equipos multidisciplinares y un sistema de producción muy arriesgado que nunca se había hecho hasta ahora. Boomerang ha sido muy pionera en muchas cosas y me siento muy orgullosa porque muchos de los formatos los compré cuando era directora de I+D. Si me preguntas de los formatos de prime time que se han producido en España qué me queda por hacer, yo me siento súper realizada, porque después de 30 años trabajando he podido producir tres de los formatos que siempre había soñado, que son 'Pekín Express', 'Top Chef' y, especialmente, 'La voz'.

'La voz' es un formato muy complejo. Y me atrevería a decir, sin haberlo hecho, que tanto o más que 'OT'

¿Es 'La voz' tu formato más especial?

Fue un antes y un después. Ten en cuenta que en aquella época los grandes formatos de talent solo los hacía Gestmusic. Era un punto de credibilidad del sector, que muchos no daban un duro porque pensaban que no íbamos a ser capaces de hacer algo tan grande. La voz es un formato muy complejo. Y me atrevería a decir, sin haberlo hecho, que tanto o más que 'Operación Triunfo'. Tiene tres formatos en uno, es una fábrica de producción que no para, y que desde el punto de diseño y contenidos son muy distintos. La primera parte es un reality, se edita como tal y se entrega a la cadena enlatado; la segunda parte es un híbrido, se cambia el plató en cada fase... Y las galas son un gran talent más tradicional.

¿Hubo muchos cambios en el formato cuando saltó de Telecinco a Antena 3?

El formato como tal no cambió, pero es cierto que cada temporada hay muchos cambios. Tú puedes pensar que estos de La voz siempre hacen lo mismo. No. La estructura base y lo que es el formato sigue siendo el mismo pero cada temporada se inventan muchas cosas nuevas y se adaptan ideas de otros países. Si me preguntas si cambió sustancialmente la esencia en su paso a Antena 3, para nada. De hecho, ni cambiaron los coaches que teníamos cerrados, porque fue muy rápido el cambio. Pudimos venderlo como una novedad de la cadena, empezaba una nueva etapa de 'La voz', un renacer.

Antes mencionabas 'Top Chef', que fue un éxito con cuatro temporadas. ¿Por qué no se ha vuelto a intentar un formato de cocina?

Creo que a veces las cadenas tienen sus pequeños prejuicios o frases lapidarias como "No funcionan los programas de cocina" o "El talent no interesa ahora". Y siempre se ha demostrado que eso no es verdad y es un error.

Se estrenó justo después de la primera edición de 'MasterChef', ¿le pudo afectar el solapamiento de dos formatos con puntos en común?

No pienso que le llegara a perjudicar, pero sí que le afectó. Puedes pensar que es otro formato de cocina, pero no tiene nada que ver, el reality entre cocineros profesionales que se están jugando su prestigio y su orgullo, el diseño de las pruebas, la manera de narrar..., era otra dimensión.

¿Qué dificultades encontráis a la hora de comprar un formato y adaptarlo en España?

Dificultades con respecto a hace años, muchísimas. El mercado ha cambiado enormemente, ya no hay tanta disponibilidad de formatos independientes liberados para que podamos acceder a ellos y comprarlos porque ahora casi todas las empresas pertenecen a grupos grandes o se llegan a acuerdos con todas las diseñadoras de formatos o distribuidoras para quedarse con sus paquetes. Con lo cual es muy difícil, si tú no eres una de las grandes, poder acceder a formatos nuevos.